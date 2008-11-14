Кален: достоверная информация о подготовке Евро-2012 у Суркиса и Лято

Операционный директор УЕФА Мартин КАЛЕН отмечает, что наиболее полной и достоверной информацией относительно состояния подготовки объектов Евро-2012 в Украине и Польше владеют президенты футбольных федерации стран Григорий СУРКИС и Гжегож ЛЯТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопрос журналистов относительно того, кто в Украине и Польше может быть наделенным полномочиями официально комментировать ход подготовки стран к турниру.

“Оценивать этот процесс в любом случае будут очень многие люди - компетентные и совсем нет. К этому нужно привыкнуть и отнестись с пониманием. Однако должен подчеркнуть, что наиболее достоверной и адекватной информацией будут владеть Григорий СУРКИС и Гжегож ЛЯТО, президенты ФФУ и ПФС”, - сказал М.КАЛЕН.

Он также заметил, что неоднозначные сообщения тиражировались мировыми СМИ и во время прошлых Евро-турниров. “Подготовку к подобным масштабным турнирам всегда сопровождают вполне понятные общественные опасения. Так было и в Бельгии с Нидерландами на Евро-2000, и в Португалии в 2004-ом, и в Швейцарии и Австрии в 2008-ом”, - прибавил он.

Однако, отметил операционный директор УЕФА, к чемпионату три с половиной года и ситуация в информационном просторные с освещением подготовки Евро-2012 еще изменится. “Очень важно, чтобы страны-организаторы чаще создавали хорошие новости. Это будет создавать хорошее впечатление об Украине и Польше у мировой прессы, которая с каждым годом все активнее будет интересоваться подготовкой к финалу европейского чемпионата”, - сказал М.КАЛЕН.

Со своей стороны, Г.СУРКИС и Г.ЛЯТО также призывали журналистов не верить каждому заявлению относительно Евро-2012, тем более негативнго содержанию, и пытаться тиражировать позитивные натрої и компетентные профессиональные оценки.

“Я призываю всех представителей СМИ поверить в способность Украины и Польши достойно провести это выдающееся мероприятие, передав эту уверенность и жителям наших стран”, W обратился к присутствующим Г.СУРКИС.