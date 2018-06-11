Как соседи готовятся к Евро-2012 (оценка польскими СМИ своей страны)

"Мы можем спать спокойно, если главным критерием готовности к подготовке Евро-2012 является строительство стадионов. Первые сваи убиты в землю. На место строительства выехала тяжелая техника. Инвестиционный запал не погасает, а еще больше разгорается. И хотя всех планов организаторов реализовать не удастся, то стадионы будут готовы своевременно. Возможно, их будет больше, чем нужно", - пишет Gazeta Wyborcza в четверг 13 ноября в дежурном рапорте с подготовки 6 польских городов до проведения Чемпионата Европы из футбола в 2012 году. Познань

В Познани приготовления к Евро-2012 наилучше видно на стадионе Леха. Модернизируемый объект имеет уже готовые 2 новые трибуны. Квалификация футболистов футбольного клуба Лех к групповому турниру чепіонату УЕФА кое-что задержит реконструкцию одной из двух трибун, которые остались, однако это не будет иметь принципиального значения.

Местная власть планировала начать работы уже вскоре, но после протестов фанатов они отложены на начало декабря. Невзирая на эту задержку до конца года не останется и следу от старых трибун. Нет тоже угрозы, что эта задержка повлияет на сроки введения эксплуатации нового стадиона.

В 2010 году Познань станет первым городом-организатором Евро-2012 в Польше, которая будет иметь новый стадион.

А что с дорогами?

Однозначно не удастся реализовать важнейшую инвестицию из строительства экспресс-дороги, которая должна была бы совместить автостраду, стадион и аэродром.

Влада Познани за 18 месяцев даже не начала проводить подготовительные работы из объявления тендера на строительство этой дороги через ее чрезвычайную дороговизну - свыше 660 млн. долларов.

Вместо этого, местные власти проводят работы из расширения местных дорог, которые находятся вблизи стадиона и планируют спасать ситуацию введениям дополнительных маршрутов коммунального транспорта.

В частности, до 2012 года планируется построить 3 новые трамвайные линии, для чего в этом месяце будет объявлен тендер на закупку 40 современных трамваев.

Местный аэропорт Лавица хотя и планирует перестроить терминал, но скорее всего не успеет это сделать до 2012 года.

Это значит, что наймовірніше футбольные фанаты, которые прилетят в Познань, будут проходить контроль в специально обустроенных дополнительных палатках.

Вроцлав

Пока во Вроцлаве много инвестиций на подготовительном этапе: объявлены тендеры, подготовленно проекты и территории, на которых будут сооружаться объекты.

В Маслицах, где будет построен стадион, длится сбор мусора, зрубка деревьев и вирівнення территории. В грудных будет объявлена фирма, которая займется сооружением стадиона. Последний этап тендера преодолели 3 консорциума: греческо-польский J&P Avax и Mostostal (Варшава), немецко-австрийско-польская фирма Alpine Bau, которая сотрудничает из Hydrobudow№ Polska и PBG; но Max Bogl z Budimeksem Dromeksem.

До конца года город потратит на подготовительные работы из строительства стадиона около 20 миллионов долларов, что составляет десятую часть общей стоимости проекта.

Похоже выглядят "дорожные инвестиции", а именно соединение центра города с аэродромом и строительство объездной дороги на севере Вроцлава.

В первом случае уже завершены подготовительные работы и объявлен тендер, а во втором выбрана фирма, которая будет строить дорогу.

На каждый из этих проектов до конца 2008 года город выделит по 1,3 млн. долларов.

Наибольший прогресс видно в реконструкции дороги, которая ведет на аэродром. Ею уже могут ездить автомобили и трамваи. Осталось доделать тротуары для пешеходов. На ее реконструкцию уже потрачено свыше 24 млн. долларов.

Варшава

Старые трибутни и бетонные элементы старого стадиона разобрала фирма Pol-Aqua. Работа идет быстро и пока не возникло значительных проблем.

Работники откопали одну бомбу со времен Второй мировой войны, но этот инцидент задержал работы только на одном небольшом участке и только на пару часов. Согласно условия, фирма-исполнитель повина не только демонтировать старые конструкции, но укрепить территорию строительства нового Национального стадиона 14 тысячами специальных свай.

Pol-Aqua за эти работы получит свыше 40 миллионов долларов.

Фирма должна завершить работы к середине апреля, но в последнее время каждый раз впевніше утверждает, что все завершит в марте.

Однако, это только начало перед строительством самого стадиона.

В конце ноября заканчивается срок подачи заявок для участия в тендере на строительство Национального стадиона.

Согласно планов, стадион должен быть готовым за 24 месяца.

До конца года фирма-проектант JSK Architekci повина завершить подготовку проекта стадиона, а уже в апреле -травні в 2009 году должны начаться работы из его сооружения.

Национальный стадион станет единственным объектом Евро-2012, строительство которого полностью будет профинансировано из средств бюджета Польши.

По предыдущим оценкам, стадион обойдется в 400 млн. долларов.

Вместо этого непонятная ситуация с благоустройством территории вокруг Национального стадиона.

Летом на конкурсе на выполнение этих работ определенно победителя, но до сих пор Министерство спорта не подписало с ним договора.

Маловероятно, чтобы до 2012 года возле стадиона было построено хоть что не будь. Раньше планировалось, среди прочего, спортивный зал на 20 тысяч зрителей, гостиницу и офисные помещения.

К чемпионату тоже не будет построенную вторую линию столичного метро, одна из станций которой должна была быть сразу возле Национального стадиона.

Гданьск

В Гданьске решено проводить отдельные тендеры: на проект, земляные работы и непосредственно на строительство стадиона.

Проект, подготовленный консорциумом во главе с немецкой фирмой RKW, уже практически готовый.

24 ноября будет объявлена фирма-победитель тендера на выполнения земляных работ, которые начнутся в конце декабря и должны завершиться до июня 2009 года.

Собственно тогда к работе приступит фирма, которая займется непосредственно сооружением стадиона, и которая должна быть выбранная на тендере в апреле следующего года.

В останій день ноября объявлен тендер на страхователя строительства гданьського стадиона, согласно которого желающие фирмы могут подавать заявки до 27 ноября. По предыдущим оценкам, страхование объекта обойдется свыше 260 тысяч долларов.

В Гданьску также хотят "продать" назову будущего стадиона.

"Готовим совместно с представителями голандської Amsterdam Areny кампанию по продаже названия (стадиону), - говорит Ришард Трикоско, голова компании BIEG2012, ответственная за приготовление Гданск к Евро-2012.

Краков

Краков к чемпионату хочет построить 3 больших стадиона. Пока имеет средства лишь на один из них. Строительство всех 3 стадионов может поставить под угрозу реализацию других важных проектов, которые требует УЕФА для подготовки к Евро-2012.

Новый стадион «Висла Краков» с осени 2010 сможет принять 33 тысячи зрителей.

Город рассчитывает, что он станет одной из главных арен на чемпионате Европе из футбола в 2012 году, которые совместно будут проводить Польша и Украина.

Несколько сотен метров рядом планируется построить новый стадион второго клуба Первой Лиги Польши «Краковии».

Он должен был бы стать тренировочным стадионом на Евро-2012.

После реконструкции на его трибунах могли бы наблюдать за матчами 17 тысяч болельщиков.

Еще один стадион город хотел бы построить для команды «Хутник», которая играет сегодня в 3 лиге. Этот стадион также должен был бы стать тренировочным для команд, которые приедут на Евро-2012.

Стоимость сооружения этих трех стадионов превышает размер всех инвестиций заложенных в бюджет Кракова на 2009 год – 250 млн. долларов.

Компания PL.2012, которая координирует работы по подготовке к чемпионату хвалит Краков за высокие темпы работ, но предупреждает желание местных чиновников строить новые стадионы.

«Конечно, чем лучшая спортивная инфраструктура будет представлена экспертам УЕФА, тем большие шансы имеет город на организацию матчей. Но стадионы это еще не все, особенно если мало денег на другие инвестиции, также важные для УЕФА», - говорит Катажина Меллер, пресс-секретарь PL.2012.

«Краков как раз есть в неплохой ситуации, но имеет еще многое сделать. Хотя бы паркинги вблизи главного стадиона или украшаю узором трамваев, которые бы обеспечили доброе соединение со стадионом», - добавляет пресс-секретарь.

Хожив

Сленский стадион должен быть готов к эксплуатации в 2011 году. Однако, к сим порам неизвестно, состоятся ли там матчи. Хожив находится на резервном списке городов-организаторов Евро-2012.

Настроения в городе улучшились, когда недавно представители УЕФА заявили, что деление городов между организаторами чемпионата в Украине и Польше не должно быть обязательно ровным. (Это значит, что больше матчей, например, могли бы состояться в Польше, если бы украинские города не успели с приготовлениями –УНІАН).

Хожив и Краков имеют достаточно большие шансы на гостевание матчей Евро в 2012 году.

Сленский стадион уже сегодня имеет свыше 47 тысяч мест для зрителей, а также гостиница и современный зал для проведения спортивных мероприятий и конференций.

Кроме этого есть поле с синтентичною травой, что получило сертификат ФИФА.

Однако, для Евро-2012 этого мало. Нужно также мать крытые трибуны

Проект такой реконструкции уже поручен немецкой фирме gmp Architekten, которая недавно уже демонстрировала свой макет.

После модернизации, которая обойдется 120 миллионов долларов и должен завершиться до 29 апреля 2011 года, Сленский стадион сможет вместить 51,5 тысяч зрителей.

Перевод с польского - Роман Кисиль, собственный корреспондент УНИАН в Варшаве.