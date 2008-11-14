Готовность Днепропетровска к ЧЕ-12 покажет матч Украина-Норвегия – мер
"все зависимое от местной власти, сделано"
Организаця товарищеского футбольного матча между национальными сборными Украины и Норвегии, который состоится 19 ноября на днепропетровском стадионе „Арена Днепр”, имеет непосредственное отношение к оценке готовности Днепропетровска к проведению Евро-2012. Об этом сегодня на брифинге сообщил Днепропетровский городской председатель Иван КУЛИЧЕНКО.
По его словам, «все, что зависело от местной власти, сделано».
І.КУЛІЧЕНКО отметил, что Днепропетровск не будет вовлекать в охрану правопорядка во время футбольного матча спецподразделения милиции из других регионов.
Мэр отметил, что согласно с требованиями УЕФА, непосредственную на стадионе порядок будут поддерживать стюарды и охрана стадиона.
Команда сборной Норвегии прибудет в Днепропетровск чартерным рейсом 17 ноября. Решение приехать к нашему городу за два дня до проведения матча было принято после посещения в октябре этого года норвежскими гостями Днепропетровска.
Норвежские оценили город в целом, особенно им понравилась набережная.
Они выразили желание приехать в Днепропетровск не за сутки, а за две к матчу, чтобы игроки смогли не только провести тренировку, но и познакомиться с городом.
На матч 19 ноября аккредитовано 20 журналистов из Норвегии. Количество заграничных болельщиков, которые приедут в Днепропетровск сейчас не уточненная. Предварительно на матч прибудет от 1 до 4 чартерных самолетов из Норвегии.
И.КУЛИЧЕНКО сообщил, что „99,9% зрителей, которые придут на матч национальных сборных Украины и Норвегии, это местные жители”.
Мер Днепропетровска призывал жителей города поддержать украинскую футбольную сборную и прийти на матч из норвезцями.
Сейчас на матч продано 3,5 тыс. билетов.