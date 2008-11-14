Президенты федераций футбола Украины и Польши уверены в успешной подготовке к Евро-2012

Президенты федераций футбола Украины и Польши Григорий СУРКИС и Гжегож ЛЯТО уверены в успешной подготовке к Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они заявили сегодня на совместной пресс-конференции в Киеве.

«Я не представляю, чтобы Украина или Польша не построили стадионы. Я уверен, что Евро-2012 будет в Украине и Польше», - сказал Г.ЛЯТО.

Он также высказал мнение, что экономический кризис не повлияет на подготовку к турниру.

Со своей стороны Г.СУРКИС отметил, что было бы не честно говорить, что кризис не повлияет на подготовку к чемпионату. Однако он выразил надежду, что экономические трудности ускорят комплексные реформы в экономике Украины, что положительно повлияет на подготовку Евро-2012.

Отвечая на вопрос журналистов, Г.СУРКИС подчеркнул: «Не сомневайтесь, все сделаем. Я не привык, и коллеги из УЕФА и Польши также, браться за дело, которое нельзя выполнить. Я бы лучше сидел дома и воспитывал детей и внуков».

Оптимизм президентов футбольных федераций поддержал главный операционный директор Евро-2012 Мартин КАЛЕН. Он, в частности, сказал: «Мы это сделаем. Мы проведем Евро-2012 в Украине и Польше».

М.КАЛЕН отметил, что целью совместной работы является подготовка самого лучшего футбольного турнира в 2012 году. «Не может быть такого, что Украина или Польша не подготовятся. Уверен, что мы будем иметь четыре прекрасных города в Украине, четыре – в Польше», - сказал он.