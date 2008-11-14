Мэр Днепропетровска Иван КУЛИЧЕНКО считает, что вопрос приватизации Днепропетровского аэропорта «зашел в тупик». Об этом И.КУЛИЧЕНКО заявил сегодня на брифинге в Днепропетровске.

По его словам, для решения вопроса приватизации необходима . Вместе с тем мэр сомневается, что в данной ситуации, сложившейся в стране, «политической воли неоткуда появиться».

«Я считаю, что если в Днепропетровском аэропорту вообще ничего не делать – это 30% выполнение наших обещаний перед УЕФА по приему расчетного потока туристов на матчи Евро-2012, которые пройдут в Днепропетровске», - сказал И.КУЛИЧЕНКО.

По его словам, для 100%-ного выполнения программы подготовки Днепропетровского аэропорта к Евро-2012 правительству необходимо «взять на себя смелость» и профинансировать реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта и службы навигации.

И КУЛИЧЕНКО отметил, что со своей стороны Днепропетровская область совместно с инвестором сможет построить в аэропорту временный терминал для приема туристов, автопаркинг и всю необходимую инфраструктуру И.КУЛИЧЕНКО сослался на пример Берна, принимавшего Евро-2008. В аэропорту Берна был построен временный терминал, который по окончанию футбольного чемпионата демонтировали.

Как сообщал УНИАН, ранее И.КУЛИЧЕНКО заявил, что власти Днепропетровская ожидают 7 ноября окончательного решения правительством вопроса реконструкции Днепропетровского аэропорта к Евро-2012.

Мэр отметил, что аэропорт является объектом, в подготовке которого к Евро-2012наблюдается отставание, хотя и не кризисное, однако вопрос его реконструкции пока не решен.

"Аэропорт является государственной собственностью, но раньше были созданы условия для передачи его компании "Днепр Авиа". Уже 5 лет идут судебные процессы, а решения суда нет", - сказал И.КУЛИЧЕНКО.

Он также сообщил, что городской, областной властью и Министерством транспорта и связи Украины подписан меморандум с "Днепр Авиа" под гарантии одного из крупных банков, что компания выкупит этот аэропорт у государства по рыночной цене и вложит в его реконструкцию 1 млрд. 200 млн. грн. Но этот меморандум, отметил городской председатель, также еще не выполнен.