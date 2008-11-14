Кабмин утвердил проект реконструкции аэропорта ”Киев” (Жуляны)
Стоимость работ - более 131 млн. грн.
Правительство своим распоряжением утвердило проект реконструкции международного аэропорта “Киев” (Жуляны). Об этом УНИАН сообщило Управление по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета министров Украины.
Реконструкция аэропорта предусматривает модернизацию взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и мест стоянки воздушных судов.
Общая сметная стоимость реконструкции аэропорта “Киев” - свыше 131 млн. грн. Срок проведения реконструкции - 18 месяцев. Средства на реконструкцию будут выделены из Государственного бюджета.
Справка УНИАН. На сегодняшний день аэродром в Международном аэропорту «Киев» (Жуляны) пригоден к эксплуатации воздушных судов типа Як-42 с ограничениями по массе и интенсивности полетов, а также Ан-24, Як-40. Аэровокзал имеет пропускную способность 300 пасс./час.
Изменениями к Государственной целевой программе подготовки и проведения в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу, одобренной постановлением Кабинета министров Украины от 22 февраля 2008 г. №107, предусматриваются мероприятия по подготовке аэропорта стоимостью 231,4 млн. грн., в том числе за счет средств Госбюджета - 131,4 млн. грн., за счет других источников - 100,0 млн. грн.
Изменениями в Порядок использования в 2008 году средств, предусмотренных в Госбюджете для реконструкции и ремонта аэропортов государственной и коммунальной собственности (постановление Кабмина от 25.06.2008 №604), в 2008 г. предусмотрены 63,56 млн. грн. на реконструкцию аэродрома.