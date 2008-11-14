Лято: до 2012 года конфликтов в польском футболе не будет

Президент Польского футбольного союза (ПФС) Гжегож ЛЯТО убежден, что конфликтов в польском футболе до 2012 года не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Г.ЛЯТО заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Г.ЛЯТО сообщил, что после избрания президентом ПФС он имел встречу с министром спорта Польши, с которым обсудил вопросы дальнейшего сотрудничества. «Поэтому сейчас я заявляю, что до 2012 года не будет никакого конфликта между министерством спорта Польши и польским футбольным союзом”, - сказал Г.ЛЯТО.

Кроме того, он обратил внимание на необходимость обязательного сотрудничества с правительством при подготовке к Евро-2012, отметив, что без участия правительства подготовиться к турниру невозможно.

Справка УНИАН. 58-летний Г.ЛЯТО (бывший футболист, тренер, член высшей палаты парламента Польши - сената) заменил 55-летнего Михала ЛИСТКЕВИЧА на посту президента ПФС 30 октября 2008 года.

Г.ЛЯТО сразу после избрания спровоцировал скандал, когда, комментируя проблемы с подготовкой к Евро-2012 в Украине, сказал, что Польша может провести чемпионат совместно с Германией.