Инвесторы продолжают строительство объектов Евро-2012 в Киеве

Начальник управления туризма Киевской городской государственной администрации Николай ГРИЦЫК заверяет, что ни один инвестор строительства объектов Евро-2012 не отказывается от своего проекта в Киеве в связи с мировым экономическим кризисом и кризисом в стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.ГРИЦЫК сообщил сегодня на пресс-конференции в КГГА.

Н.ГРИЦЫК сообщил, что на минувшей неделе состоялась встреча с инвесторами и на ней столичная власть получила заверение, что кризис не повлияет на выполнение подписанных обязательств инвесторов.

«На той неделе по инициативе Ивана ВАСЮНИКА (вице-премьер-министра И.ВАСЮНИКА) была проведена встреча с 47 инвесторами непосредственно в Кабинете министров, где мы выслушали их, поскольку было беспокойство, и для того, чтобы убедиться, как строятся объекты. И 6 из них выступили на этом заседании, от имени и своих коллег. Ни в одном выступлении не прозвучало, что кризис не даст возможности строить гостиницы», - проинформировал Н.ГРИЦЫК.

По его словам, ни один объект в Киеве, строящийся за средства инвесторов, не вызывает тревоги у столичной власти.

По данным Н.ГРИЦЫКА, в столице сейчас строится, в частности, 55 гостиниц, которые по требованию УЕФА должны быть сданы в эксплуатацию до 2011 года. Сейчас в Киеве 22 объекта гостиничного хозяйства, из которых 3 пятизвездочные, 9 – четырехзвездочные, и 18 – трехзвездочные.

Также он сообщил, что к проведению Евро-2012 для обеспечения размещения туристов предусмотрено также построить 6 новых общежитий при вузах города. Также туристы будут размещаться в молодежном городке на Трухановом острове.