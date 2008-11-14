Владимира Кличко признали суперчемпионом

На 21-м ежегодном съезде WBO (Всемирная боксерская организация) были названы лучшие спортсмены и промоутеры года по версии этой организации. Украинский тяжеловес Владимир Кличко удостоился звания "Суперчемпиона". Победителей в каждой номинации определял исполнительный комитет WBO. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Fightnews.

"Боксером года" WBO признала валлийца Джо Кальзаге, который недавно победил по очкам Роя Джонса-младшего. "Боем года" назван поединок Кальзаге с Миккелом Кесслером. Лучшим промоутером года стал Боб Арум.

"Суперчемпионом", наряду с Кличко-младшим, объявлен американец Келли Павлик, владеющий титулами чемпиона мира по версии WBO и WBC (Всемирный боксерский совет) в весе до 72,6 килограмма.

Владимиру Кличко принадлежат титулы чемпиона мира по версиям IBF (Международная федерация бокса) и WBO. 13 декабря 2008 года украинец встретится на ринге с американцем Хасимом Рахманом.