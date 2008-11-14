Тимощук не продлит контракт с «Зенитом» - СМИ

Как стало известно «Советскому спорту» из неофициальных источников, Анатолий Тимощук не принял предложения о подписании нового контракта с «Зенитом».

Напомним, что накануне советник президента питерского клуба Константин Сарсания заявил о том, что Тимощуку, равно как и форварду Павлу Погребняку, предложены новые трехлетние контракты.

Интерес к Тимощуку проявляет мюнхенская «Бавария» - у опорного полузащитника мюнхенцев Марка Ван Боммела 30 июня 2009 года истекает контракт, и продлевать его клуб не планирует. Кроме того, голландским полузащитником не слишком доволен главный тренер команды Клинсманн. И вариант с украинцем, трансферная цена которого оценивается в сумму около 15 миллионов евро, рассматривается как первоочередной.

При нынешнем положении дел уход Тимощука в грядущее трансферное окно можно считать вероятным на 90 процентов, отмечает издание.