Суркис и Лято сегодня в Киеве проведут общую пресс-конференцию
09:07, 14 ноября 2008Футбол 2012
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Начало встречи в 11.45
Президенты Федерации футбола Украины Григорий СУРКИС и Польского футбольного союза Гжегож ЛЯТО сегодня в Киеве проведут общую пресс-конференцию, посвященную подготовке Украины и Польши к финальной части Евро-2012.
Как сообщили УНИАН в Информ-службе ФФУ, встреча с журналистами состоится в Доме футбола и начнется в 11.45.
Руководители национальных федераций сообщат об итогах двухдневного визита польской делегации в Киев и результатах проведения ряда двусторонних заседаний.
Необходимо отметить, что свой первый заграничный визит после избрания 30 октября руководителем ПФС Г.ЛЯТО осуществляет именно в Украину.
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