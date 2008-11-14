Суркис и Лято сегодня в Киеве проведут общую пресс-конференцию

Президенты Федерации футбола Украины Григорий СУРКИС и Польского футбольного союза Гжегож ЛЯТО сегодня в Киеве проведут общую пресс-конференцию, посвященную подготовке Украины и Польши к финальной части Евро-2012.

Как сообщили УНИАН в Информ-службе ФФУ, встреча с журналистами состоится в Доме футбола и начнется в 11.45.

Руководители национальных федераций сообщат об итогах двухдневного визита польской делегации в Киев и результатах проведения ряда двусторонних заседаний.

Необходимо отметить, что свой первый заграничный визит после избрания 30 октября руководителем ПФС Г.ЛЯТО осуществляет именно в Украину.