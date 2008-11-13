Журналистка из Польши захекалась, пока «отработала» свой проигрыш министру

Известная польская тележурналистка Моника ОЛЕЙНИК оббежала Дворец культуры в Варшаве после проигрыша в споре с министром спорта Польши Мирославом ДЖЕВЕЦКИМ.

Как пишет сегодня польский Dziennik, министр и журналистка 5 сентября в эфире «Радио ЗЕТ» поспорили, останется ли тогдашний председатель Федерации футбола Польши Михал ЛИСТКЕВИЧ в своей должности.

М.ОЛЕЙНИК утверждала, что да, а министр гарантировал, что нет.

30 октября новым председателем ФФП избрали Гжегожа ЛЯТО.

Журналистка оббежала Дворец культуры, который находится в самом центре Варшавы и является своеобразной визиткой столицы, за 5 минут 50 секунд.

На финише ее встречали журналисты и министр спорта с букетом красных роз.

"Запыхавшаяся, но улыбающаяся от уха до уха журналистка взяла цветы и созналась, что гордится собой", - отмечает Dziennik.

"Чего только не делается для Михала ЛИСТКЕВИЧА, чтобы его не было...", - сказала журналистка, которую цитирует издание.

Журналисты также спрашивали министра М.ДЖЕВЕЦКОГО, не стыдно ли ему заставлять женщину бегать. "Я горд за госпожу Монику - она показала мужчинам, как нужно уметь проигрывать пари", - сказал министр.