Минобразования, Минспорта и ФФУ решили развивать школьный футбол

Министерство образования и науки Украины, Министерство по делам семьи, молодежи и спорта и Федерация футбола в рамках совместного семинара «Состояние и перспективы развития школьного футбола» сегодня подписали Договор о взаимодействии по развитию школьного футбола в общеобразовательных учебных заведениях страны в 2009-2012 годах.

Как передает корреспондент УНИАН, документ завизировали президент ФФУ Григорий СУРКИС, первый заместитель министра образования и науки Александр ГРЕБЕЛЬНИК и заместитель министра по делам семьи, молодежи и спорта Мирослав ДУТЧАК.

Комментируя новый Договор, президент ФФУ Г.СУРКИС обратил внимание на его значение в воспитании здорового образа жизни среди школьников и на то, что соглашение заключено именно до 2012 года.

“Совместный проект «Урок футбола» мы считаем одним из самых весомых факторов создания в Украине общественно благоприятной футбольной атмосферы в канун финального турнира чемпионата Европы 2012 года”, - подчеркнул президент ФФУ, добавив, что Евро-2012 для молодежной среды и старшеклассников является довольно привлекательной и перспективной темой обсуждения.

Г.СУРКИС напомнил, что Договор о введении в украинских школах урока футбола ФФУ и Минобразования заключили в 2001 году и пролонгировали в конце 2005. Министерством были утверждены изменения к школьной программе - 3 урока физкультуры в неделю вместо двух, из 105 учебных часов почти треть отводится урокам с элементами футбола. При этом программа рассчитана на все классы (ранее преподавание касалось только 5-9 классов и занимало всего 8 часов).

Реализуя идею проведения уроков футбола, по словам президента ФФУ, решается несколько взаимосвязанных задач и, в частности, материально-техническая и методическая помощь системе образования в обеспечении школьного спорта. “Однако самое главное, социальная задача - пропаганда массового футбола как весомого фактора в формировании здорового образа жизни детей”, - отметил он.

На важном значении футбола в пропаганде здорового образа жизни и воспитании школьников акцентировал внимание и первый заместитель министра образования и науки. А.ГРЕБЕЛЬНИК, в частности, выразил мнение, что футбол, кроме прочего, как командная игра, дисциплинирует детей, воспитывает у них чувство взаимоподдержки и взаимопомощи.

Со своей стороны заместитель министра по делам семьи, молодежи и спорта подчеркнул необходимость увеличения времени для двигательной активности школьников до 10-12 часов в неделю, и именно этого, по его словам, удастся достичь в результате реализации подписанного Договора. "Настоящий Договор станет новой вехой в развитии школьного футбола в Украине", - подытожил М.ДУТЧАК.