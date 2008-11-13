Результаты матчей 1/8 Кубка английской Премьер-лиги
"Челси" и "Ливерпуль" вылетели
Результаты матчей 1/8 Кубка английской Премьер-лиги - "Арсенал" и "МЮ" победили, "Челси" и "Ливерпуль" вылетели.
11 ноября
"Арсенал" - "Виган" 3:0 (1:0)
Голы: 1:0 - Симпсон (43), 2:0 - Симпсон (67), 3:0 - Вела (70)
"Дерби Каунти" - "Лидс" 2:1 (2:1)
Голы: 1:0 - Вилла (6), 2:0 - Еллингтон (18), 2:1 - Беккио (40)
"Стоук Сити" - "Ротерхем Юнайтед" 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 - Вилан (21), 2:0 - Пью (59)
"Суонси" - "Вотфорд" 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - Вильямсон (21)
"Манчестер Юнайтед" - "Квинз Парк Рейнджерс" 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - Тевес (74 пен)
12 ноября
"Сандерленд" - "Блекберн" 1:2 (0:0)
Гола: 0:1 - Санта Крус (65), 0:2 - Бардсли (70 аг), 1:2 - Джонс (73)
"Тоттенхем" - "Ливерпуль" 4:2 (3:0)
Гола: 1:0 - Павлюченко (38), 2:0 - Кемпбелл (42), 3:0 - Кемпбелл (45), 3:1 - Плессис (49), 4:1 - Павлюченко (52), 4:2 - Хююпя (63)
"Челси" - "Бернли" 1:1 (1:0, 0:1, 0:0). 4:5 пен
Голы: 1:0 - Дрогба (27), 1:1- Акинбийи (69)
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