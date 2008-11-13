Донецкая милиция в рамках подготовки к Евро-2012 получит 33 млн. грн.

Милиции Донецкой области в рамках программы подготовки к чемпионату Европы по футболу 2012 года будет выделено 33 млн. грн.

Об этом сообщил на пресс-конференции начальник Главного управления МВД Украины в Донецкой области Николай КУПЯНСКИЙ. «Деньги можно неограниченно использовать, чтобы можно было лучше оснастить милицию, но на сегодняшний день речь идет о том, что донецкой милиции планируется выделить 33 млн. грн. на всю подготовку проведения Евро-2012», - сказал он. По словам Н.КУПЯНСКОГО, согласно программе подготовки к чемпионату, милиция изучает опыт работы по охране общественного порядка во время проведения футбольных матчей в других европейских странах и в частности, в Польше. «Уже выезжала наша группа представителей в Польшу и смотрела, какая проводится там работа по организации охраны общественного порядка во время проведения футбольных матчей», - отметил начальник областного УВД. Кроме того, он сообщил, что донецкими правоохранителями «разработан проект по созданию единого Центра управления нарядами при городском управлении». «Нам это сегодня очень необходимо, так как, если мы будем иметь такой центр, нам будет намного лучше и удобнее управлять всеми силами, которые будут задействованы в охране общественного порядка», - объяснил Н.КУПЯНСКИЙ. И добавил: «Мы надеемся, что деньги на Центр будут выделены. Мы подсчитали - для того, чтобы создать этот центр, нам необходимо где-то 5 млн. грн.».