Когда речь идет об НСК ”Олимпийский”, можно обойтись без тендера
10:27, 13 ноября 2008Футбол 2012
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Кабмин разрешил
Кабинет министров Украины разрешил закупать работы, связанные с реконструкцией НСК «Олимпийский», без тендера.
Текст соответствующего постановления (от 5 ноября 2008 г. №986) размещен на сайте Кабмина.
В частности, пункт 7 «Положения о закупке товаров, работ и услуг за государственные средства» (постановление КМУ от 17 октября 2008 г. №921) дополнен абзацем “изыскательские, научно-исследовательские, проектные и демонтажные работы, связанные с реконструкцией Национального спортивного комплекса “Олимпийский”.
Напомним, в данном пункте указан перечень товаров и работ, на которые не распространяется положение о госзакупках.
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