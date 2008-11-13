Когда речь идет об НСК ”Олимпийский”, можно обойтись без тендера

Кабинет министров Украины разрешил закупать работы, связанные с реконструкцией НСК «Олимпийский», без тендера.

Текст соответствующего постановления (от 5 ноября 2008 г. №986) размещен на сайте Кабмина.

В частности, пункт 7 «Положения о закупке товаров, работ и услуг за государственные средства» (постановление КМУ от 17 октября 2008 г. №921) дополнен абзацем “изыскательские, научно-исследовательские, проектные и демонтажные работы, связанные с реконструкцией Национального спортивного комплекса “Олимпийский”.

Напомним, в данном пункте указан перечень товаров и работ, на которые не распространяется положение о госзакупках.