Результаты 1/4 Кубка Украины по футболу

10:26, 13 ноября 2008
Футбол 2012
0 0

В полуфинал проходят ...

Завершились матчи одной четвертой Кубка Украины по футболу

Таврия - Металлист 1:2 (Ковпак 84 - Зезе 53, Тришович 79)

Сталь - Динамо 1:4 (Саблич 54 автогол - Чернат 14, 27, Ярмоленко 36, 90+2)

Металлург Д - Ворскла 0:1 (Кравченко 4)

Напомним, что ранее состоялся матч

Александрия - Шахтер 1:2 (Казанюк 40 - Селезнев 32 пен., Гладкий 90+2)

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter