КГГА создала рабочую группу с подготовки гостиниц к Евро-2012

С целью оперативного решения неотложных вопросов, связанных со строительством и введением в эксплуатацию гостиниц к Евро-2012 в Киеве КМДА создала рабочую группу, в состав которой вошли представители всех профильных подразделений горадминистрации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской госадминистрации, об этом заявил первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО.

По его информации, городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ уже подписал соответствующее розпорядження.

Основными заданиями рабочей группы является проведение анализа состояния подготовки отрасли гостиничного хозяйства и подготовки соответствующих рекомендаций и предложений. Кроме того, группа призвана оперативно решать и координировать мероприятия, которые направлены на решение проблем, связанных со строительством и введением в эксплуатацию гостиниц, определенных Государственной и Городской целевыми программами подготовки и проведения в Украине чемпионата Европы по футболу в 2012 году.

Группа будет собираться по меньшей мере раз в месяц.

Согласно распоряжению, в состав рабочей группы вошли представители ГУ коммунального хозяйства, ГУ земельных ресурсов, ГУ градостроения, архитектуры и дизайна городской среды, ГУ контроля за благоустройством города Киева, ГУ охраны культурного наследия, ГУ экономики и инвестиций, ГУ коммунальной собственности г. Киева, управления охраны окружающей среды, ГУ МЧС Украины в г. Киеве, ГУ МВД Украины в г. Киеве, Киевской городской санитарно-эпидемиологической станции, ОАО АК «Киивводоканал», АЕК «Киевэнерго», ОАО «Киивгаз» и КК «Киивавтодор».

Председателем рабочей группы утвержден первый заместитель председателя КМДА Анатолия ГОЛУБЧЕНКО.