Мэр Донецка: Минтранс и «Укравтодор» не выполненили обязательств по ЧЕ-2012

Донецкий городской председатель Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО обвиняет Министерство транспорта и связи Украины и Государственную службу автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") в невыполнении обязательств по подготовке к Чемпионату Европы по футболу 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, свои претензии к этим государственным структурам мэр высказал вчера на встрече с журналистами.

«Мы в очередной раз будем информировать руководителей государства о том, что Минтранс и «Укравтодор» не выполняют своих обязательств по подготовке к Евро-2012», - сказал А.ЛУКЬЯНЧЕНКО.

По его словам, сегодня «продолжается война у нас с Министерством транспорта и «Укравтодором» по вопросу финансирования дорог, которые находятся на балансе «Укравтодора» и которые непосредственно связаны с Евро-2009». По словам мэра, задолженность за уже выполненный объем работ по строительству объездной дороги вокруг строящегося стадиона «Донбасс-Арена» составляет 17 млн. грн., а задолженность за реконструкцию дороги, расширение бульвара им. Шевченко, также находящейся на балансе «Укравтодора», достигает 15 млн. грн.