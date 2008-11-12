Во Львов прибыли рабочие и техника для строительства стадиона

Около сотни работников компании «Азовинтекс» и 58 единиц строительной техники прибыли во Львов и начали дислокацию в районе участка для строительства стадиона на пересечении ул. Стрыйской и Кольцевой.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского горсовета, это первая партия строительных мощностей компании, которые проведут подготовительные и земляные работы на участке, где восстанет стадион к Евро-2012.

Напомним, 4 ноября конкурсная комиссия относительно предоставления права на застройку территорий для проведения финальной части чемпионата Европы из футбола 2012 во Львове поручила управлению капитального строительства заключить соглашение на начало строительства стадиона.

В свою очередь, тендерный комитет Управления капитального строительства принял решение обратиться к Министерству экономики с просьбой предоставить право на подписание соглашения на строительство стадиона на правах единственного исполнителя учитывая важность проекта и сжатые сроки его реализации.

Министерство регионального развития и строительства провело совещание, на которое пригласило трех потенциальных генеральных подрядчиков, которые предварительно предоставили комплект документации и сметы реализации проекта – украинскую строительную компанию «Азовинтекс», турецкую «Єдітепе» и архитектурное бюро Юрия Серегина, которое представляло немецкую компанию «Хохтиф».

7 ноября решением Министерства экономики Львову было предоставлено право на подписание соглашения на правах единственного исполнителя для строительства стадиона из ОАО «проектно-строительное предприятие «Азовинтекс». Со стороны генерального подрядчика соглашение уже подписано. Для подписания соглашения со стороны УКБ города необходимо осуществить ряд формальных процедур в Минэкономики.

«Мы сняли последние препятствия для начала строительства и сейчас введем процесс в те графики, которые задекларировали УЕФА. Нам удалось оптимально быстро провести все разрешительные процедуры, поскольку к решению подключились и Минэкономики, и Минрегионбуд, и вице-премьер Иван Васюник, и областная власть. Сейчас дело за строителями”, - сказал городской председатель Львова Андрей САДОВОЙ.

Относительно средств, то он отметил, что город гарантировал строительство стадиона и будет вести его теперь за бюджетные средства. Но как только будет иметь инвестора, который выразит желание финансировать этот проект, соглашение с генподрядчиком будет перезаключено.

“Я надеюсь, что работа конкурсной комиссии в этом направлении даст результат. Однако пока такого инвестора нет – гарантом строительства является городская власть”, - подчеркнул А.САДОВОЙ.