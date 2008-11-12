Результаты тендера по терминалу аэропорта «Львов» будут до 25.11
Васюник: мы входим в график
Результаты международного тендера по строительству нового терминала в аэропорту «Львов» будут подведены до 25 ноября.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК.
«Мы входим в график подготовки аэропортов к проведению Евро-2012. До 25 ноября будут подведены итоги международного тендера на проектирование инфраструктурной части, то есть по строительству нового терминала в аэропорту «Львов»», - сказал И.ВАСЮНИК.
По его словам, сегодня на заседании правительство приняло постановление о создании благоприятных условий для реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта «Львов».
Вице-премьер сообщил, что в соответствии с решением правительства, Министерству транспорта и связи разрешено разделить проект реконструкции на несколько проектов, выделив проведение земельных работ и работ по возведению гидротехнических сооружений в отдельный проект.
Кроме того, по словам И.ВАСЮНИКА, Министерству транспорта разрешено закупать услуги по процедуре у одного участника.