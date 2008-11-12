«Бавария» готовит 15 миллионов на покупку Тимощука

Мюнхенская «Бавария» предпримет вторую попытку купить капитана Санкт-Петербургского «Зенита» Анатолия ТИМОЩУКА, пишет газета «Дело» .

В этом сезоне самую титулованную команду Германии покинет опорный полузащитник Марк Ван БОММЕЛЬ, и именно А.ТИМОЩУК, по мнению баварцев, как никто другой способен заменить его и усилить игру «Баварии» в центре поля.

К активным переговорам с «Зенитом» мюнхенский клуб планирует перейти в период зимнего трансферного окна. Поэтому переход может быть оформлен даже не летом в конце сезона, а уже в январе 2009 года.

По информации Bild, «Бавария» готова предложить «Зениту» за украинского полузащитника около 15 миллионов евро. Как предполагает немецкое издание, скорее всего, питерский клуб должен согласиться на такие условия.

Напомним, что летом «Бавария» уже пыталась приобрести А.ТИМОЩУКА у «Зенита», однако переговоры между клубами завершились, не успев начаться. Питерцы заявили тогда, что их не интересует сумма, которую готовы предложить за А.ТИМОЩУКА, так как в ближайшее время его продажа в планы команды никак не входит.