Фельдман выступает за предоставление Харькову статуса основного города Евро-2012

Народный депутат Украины (фракция БЮТ) Александр ФЕЛЬДМАН выступает за предоставление Харькову статуса основного города для проведения финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе депутата, данное обращение содержится в письме А.ФЕЛЬДМАНА к должностным лицам, ответственным за подготовку по проведению чемпионата: премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО, президенту Федерации футбола Украины Григорию СУРКИСУ, председателю Национального агентства по вопросам подготовки и проведения в Украине Евро-2012 Евгению ЧЕРВОНЕНКО, министру Украины по делам семьи, молодежи и спорта Юрию ПАВЛЕНКО и вице-премьер-министру Украины Ивану ВАСЮНИКУ.

По мнению А.ФЕЛЬДМАНА, Харьков, вместе с Киевом и Донецком, является наиболее подготовленным городом к приему чемпионата. Депутат считает, что в пользу Харькова свидетельствует не только высокий инвестиционный рейтинг и достаточная инфраструктурная готовность города к проведению Евро-2012, но и то, что Харьков по праву является одной из «футбольных столиц» Украины.

А.ФЕЛЬДМАН отметил, что в настоящее время в Харькове завершается реконструкция стадиона, который полностью соответствует требованиям УЕФА, и на котором уже проводятся футбольные матчи еврокубков и матчи сборной Украины; успешно модернизируется харьковский аэропорт и другие стратегические объекты инфраструктуры; по данным международного рейтингового агентства «Moody’s», Харьков является одним из наиболее инвестиционно перспективных городов Украины, что позволяет городу привлекать дополнительные средства на подготовку к Евро-2012.

В сообщении, среди прочего, говорится, что харьковский футбольный клуб «Металлист» занимает второе место в национальной турнирной таблице и является одной из лучших команд Кубка УЕФА, а также в городе уже более 10 лет проходит «Турнир 1000 команд», который по определению УЕФА является одним из крупнейших в Европе детских региональных чемпионатов.

В своем письме А.ФЕЛЬДМАН обращает внимание на то, что отдельные города, которые сегодня отнесены в группу основных принимающих, а не резервных городов Евро-2012, демонстрируют более «скромные» инвестиционные, инфраструктурные и футбольные показатели, чем Харьков, в результате чего Украина «может потерять один из городов проведения финальной части Евро-2012 в пользу Польши».

Как известно, к основным принимающим городам отнесены Киев, Донецк, Днепропетровск и Львов, а к резервным – Харьков и Одесса.