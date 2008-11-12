Фельдман выступает за предоставление Харькову статуса основного города Евро-2012
Аргументы нардепа справедливые
Народный депутат Украины (фракция БЮТ) Александр ФЕЛЬДМАН выступает за предоставление Харькову статуса основного города для проведения финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе депутата, данное обращение содержится в письме А.ФЕЛЬДМАНА к должностным лицам, ответственным за подготовку по проведению чемпионата: премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО, президенту Федерации футбола Украины Григорию СУРКИСУ, председателю Национального агентства по вопросам подготовки и проведения в Украине Евро-2012 Евгению ЧЕРВОНЕНКО, министру Украины по делам семьи, молодежи и спорта Юрию ПАВЛЕНКО и вице-премьер-министру Украины Ивану ВАСЮНИКУ.
По мнению А.ФЕЛЬДМАНА, Харьков, вместе с Киевом и Донецком, является наиболее подготовленным городом к приему чемпионата. Депутат считает, что в пользу Харькова свидетельствует не только высокий инвестиционный рейтинг и достаточная инфраструктурная готовность города к проведению Евро-2012, но и то, что Харьков по праву является одной из «футбольных столиц» Украины.
А.ФЕЛЬДМАН отметил, что в настоящее время в Харькове завершается реконструкция стадиона, который полностью соответствует требованиям УЕФА, и на котором уже проводятся футбольные матчи еврокубков и матчи сборной Украины; успешно модернизируется харьковский аэропорт и другие стратегические объекты инфраструктуры; по данным международного рейтингового агентства «Moody’s», Харьков является одним из наиболее инвестиционно перспективных городов Украины, что позволяет городу привлекать дополнительные средства на подготовку к Евро-2012.
В сообщении, среди прочего, говорится, что харьковский футбольный клуб «Металлист» занимает второе место в национальной турнирной таблице и является одной из лучших команд Кубка УЕФА, а также в городе уже более 10 лет проходит «Турнир 1000 команд», который по определению УЕФА является одним из крупнейших в Европе детских региональных чемпионатов.
В своем письме А.ФЕЛЬДМАН обращает внимание на то, что отдельные города, которые сегодня отнесены в группу основных принимающих, а не резервных городов Евро-2012, демонстрируют более «скромные» инвестиционные, инфраструктурные и футбольные показатели, чем Харьков, в результате чего Украина «может потерять один из городов проведения финальной части Евро-2012 в пользу Польши».
Как известно, к основным принимающим городам отнесены Киев, Донецк, Днепропетровск и Львов, а к резервным – Харьков и Одесса.