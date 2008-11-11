Наставник сборной Норвегии вызывал на матч с Украиной 8 легионеров

Главный тренер сборной Норвегии Аге ХАРЕЙДЕ объявил список игроков, которые будут готовиться к товарищескому поединку против сборной Украины 19 ноября в Днепропетровске.

Как сообщили УНИАН в информ-службе ФФУ, среди них лишь один новичок. Наставник вызывал восемь легионеров из чемпионатов Англии, Италии, Франции и Нидерландов.

Состав сборной Норвегии

Вратари: Еспен Йонсен («Стремсгодсет», 18 матчей, 0 забитых голов), Ион Кнудсен («Стабек», 2, 0).

Полевые игроки: Мохаммед Абделауе (Волеренга», 1,0), Джон Каръю («Астон Вилла» Англия, 74, 21), Тарик Елиюнусси («Херенвен» Нидерланды, 2, 1), Кристиан Гриндхейм («Херенвен» Нидерланды, 21, 0), Бреде Хангеланд («Фулхем» Англия, 48, 0), Хеннинг Хаугер («Стабек», 3, 0), Торстейн Хельстад («Лэ Ман» Франция, 32, 9), Даниель Хольм («Волеренга», 2, 0), Том Хегли («Тромсе», 2, 0), Ион Хейланд («Стабек», 17, 0), Тронд Ольсен («Буде/Глимт», 0, 0), Мортен Педерсен («Блекберн» Англия, 44, 8), Торе Региниуссен («Тромсе», 4, 1), Бъерн Риисе («Лиллестрем», 10, 1), Ион Риисе («Рома» Италия, 75, 8), Пер Скъельбред («Русенборг», 6, 0), Фредрик Стремстад («Лэ Ман» Франция, 6, 0), Къетил Вехлер («Волеренга», 5, 0).

Сборная Норвегии неудачно стартовала в отборочном турнире к ЧС-2010, после трех проведенных матчей занимая последнее место в 9-й группе. Подопечные А.ХАРЕЙДЕ сыграли вничью с Исландией и Шотландией и минимально уступили Нидерландам. В рейтинге ФИФА скандинавы занимают 39-ое место, в то время как украинцы сейчас 19-ые.