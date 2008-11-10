Михайличенко определил состав сборной на товарищеский матч с Норвегией

Главный тренер сборной Украины Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО обнародовал список футболистов, которые будут готовиться к товарищескому поединку против команды Норвегии, что состоится 19 ноября в Днепропетровске, сообщают в ФФУ.

Ввиду статуса матча, а также травм некоторых исполнителей, наставники «сине-желтых» решили продлить творческие поиски, и пригласили на сбор несколько потенциальных дебютантов. Следовательно, не будут вызываться на эту игру легионеры Андрей ШЕВЧЕНКО, Анатолий ТИМОЩУК, Андрей ВОРОНИН и Евгений ЛЕВЧЕНКО, и сделана ставка на футболистов из национального чемпионата. Единственное исключение - представитель российской премьер-лиги Виталий ФЕДОРИВ, в активе которого уже есть одно выступление за сборную - в феврале против киприотов (правда, тогда защитник играл в киевском «Динамо»).

В то же время обращает на себя внимание появление в списке сразу трех игроков из харьковского «Металлиста», которые вместе с динамовцем Станиславом БОГУШЕМ, имеют шанс записать в свой актив первые матчи за национальную команду.

Состав сборной Украины

Голкиперы: Станислав Богуш («Динамо» Киев), Андрей Пятов («Шахтер» Донецк).

Защитники: Виталий Мандзюк («Арсенал» Киев), Андрей Русол («Днепр» Днепропетровск), Дмитрий Чигринский и Александр Кучер (оба - «Шахтер»), Андрей Несмачный («Динамо»), Виталий Федорив («Амкар» Перм, Россия).

Полузащитники: Александр Алиев («Динамо»), Сергей Валяев и Валентин Слюсар (оба - «Металлист» Харьков), Денис Голайдо («Таврия» Симферополь), Сергей Кравченко («Ворскла» Полтава), Сергей Назаренко («Днепр»).

Нападающие: Владимир Гоменюк («Таврия»), Марко Девич («Металлист»), Артем Милевский («Динамо»), Евгений Селезнев («Шахтер»).