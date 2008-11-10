Ключковский: Польша и Украина справятся с подготовкой к Евро-2012

Чрезвычайный и Полномочный Посол Польши в Украине Яцек КЛЮЧКОВСКИЙ уверен, что Польша и Украина способны справиться со всеми вызовами при подготовке Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Я могу еще раз подтвердить, что Польша и Украина способны провести чемпионат и справиться со всеми вызовами», - подчеркнул Я.КЛЮЧКОВСКИЙ.

Отвечая на вопрос журналистов о том, что Турция и ФРГ заявляли о возможности провести Чемпионат у себя в случае неготовности Украины или Польши, посол отметил, что не слышал таких заявлений.

«Об этом может заявить лишь Федерация футбола, а таких заявлений не было», - добавил он.

Я.КЛЮЧКОВСКИЙ также отметил, что не понимает, каким образом финансовый кризис может осложнить процесс подготовки к Евро-2012. При этом посол добавил, что в Украине уже почти готовы два стадиона, а в Польше вообще все идет по графику и без опозданий.