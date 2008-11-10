Результаты 14-го тура Чемпионата Украины по футболу
Динамо не без проблем берет три очка
Завершились матчи 14-го тура Чемпионата Украины по футболу. В последней игре киевские динамовцы (не без труда) отняли три очка у ФК Львов. В начале матча зрители увидели нереализованный пенальти в исполнении Алиева, в концовке - гол в исполнении Эль-Каддури (75 минута).
Результаты всех матчей 14-го тура:
Динамо - ФК Львов 1:0 (Каддури 75)
Черноморец - Ворскла 0:1 (Кравченко 38)
Кривбасс - Металлист 1:3 (Мотуз 88 - Валяев 15, Фомин 30, Девич 67 пен.)
Заря - Ильичевец 2:1 (Бага 35, Джихани 70 - Ярошенко 20)
Карпаты - Арсенал 3:2 (Гурули 2, Кузнецов 10, Кожанов 13 - Закарлюка 3 пен., Олейник 55)
Таврия - Шахтер 0:2 (Фернандиньо 19, Селезнев 71)
Металлург Д - Металлург З 3:1 (Макридис 31, Ткаченко 59, Чечер 65 - Алози 55)
ФК Харьков - Днепр 0:2 (Воробей 70, Назаренко 81).
Турнирная таблица выглядит так:
1 Динамо 37
2 Металлист 30
3 Металлург Д 29
4 Ворскла 26
5 Днепр 23
6 Металлург З 23
7 Шахтер 22
8 Заря 20
9 Карпаты 15
10 Черноморец 14
11 Кривбасс 14
12 Ильичевец 11
13 Арсенал 11
14 Таврия 10
15 ФК Львов 9
16 ФК Харьков 8