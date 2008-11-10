«Укравтодор»: к Евро-2012 новые автодороги в Украине строить не будут

Программа подготовки Украины к проведению финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года не предусматривает масштабного строительства автодорог.

Об этом заявил председатель Государственной службы автомобильных дорог Украины («Укравтодор») Вадим ГУРЖОС в интервью еженедельнику «Зеркало недели» (№ 42 (721) от 8-14 ноября 2008 года).

«Программа подготовки к Евро-2012 не предусматривала глобального строительства автодорог», — сказал он.

При этом В.ГУРЖОС отметил, что имеющаяся сеть автодорог в Украине «вполне адекватна развитию экономики страны» и «достаточно рационально организована».

По его информации, сеть автодорог в Украине имеет протяженность 170 тыс. км, из них 20 тыс. км — дороги государственного значения. «Это отвечает плотности автодорог 3,7 км на 1000 человек населения, или 281 км на 1000 кв. км территории, Это где-то в три-пять раз ниже, чем в Европе, однако дорожная сеть приблизительно отвечает существующим транспортным потокам», - сказал он.

По словам В.ГУРЖОСА, до 2012 года планируется только реконструкция дорожной сети и приведение дорог в соответствие с европейскими нормативами. «Большая часть этих дорог построена в 50-60-х годах, и их пропускная способность очень низкая. Поэтому, более актуальным является вопрос о реконструкции этой дорожной сети, приведение дорог в соответствие с европейскими нормативами», — объяснил он.

В.ГУРЖОС также сообщил, что новых дорог планируется построить только две: Большую кольцевую вокруг Киева и участок Львов-Краковец.