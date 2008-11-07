Минтранс хочет создать рабочую группу по подготовки аэропортов к Евро-2012

Министерство транспорта и связи разработало проект постановления Кабинета министров Украины «Об образовании межведомственной рабочей группы по вопросам подготовки аэропортов к проведению в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

Согласно сообщению, проект уже согласован со всеми заинтересованными министерствами, ведомствами, местными органами исполнительной власти, получен экспертный вывод Министерства юстиции. Сейчас готовится соответствующий пакет документов для представления на рассмотрение Кабмина.

В соответствии с проектом постановления, межведомственная группа является консультативно-совещательным органом, образованным на период подготовки аэропортов к проведению в Украине Евро-2012.

Вице-премьер-министр Иван ВАСЮНИК назначается председателем межведомственной рабочей группы, в состав которой должны войти представители Министерства транспорта и связи, Госавиаадминистрации, министерств экономики, финансов, обороны, регионального развития и строительства, а также аэропортов, местных властей, предприятий, учреждений и организаций, задействованных в подготовке к финальной части чемпионата.

Предусматривается, что основными задачами группы будут согласование приоритетных направлений работы по подготовке аэропортов к Евро-2012, организация взаимодействия с центральными и местными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями по вопросам разработки и получения необходимой разрешительной и согласительной документации, связанной с подготовкой аэропортов.

Согласно положению о межведомственной рабочей группе, она имеет право проводить анализ эффективности мер по подготовке и реализации проектов, образовывать в случае необходимости временные экспертные группы с привлечением представителей различных органов власти, предприятий, учреждений и организаций.

Основная форма работы межведомственной рабочей группы – заседания, которые созываются в случае необходимости, но не реже одного раза в две недели.

Госавиаадминистрация осуществляет организационное обеспечение деятельности межведомственной рабочей группы.