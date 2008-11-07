Победителя конкурса эмблемы «Львов-2012» наградят бизнесмены

Финансово-промышленная группа «Росан» приобщилась к организации городского открытого конкурса по разработке эмблемы «Львов 2012» и наградит победителя конкурса.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Львовского горсовета.

Первый этап конкурса, объявленного городским департаментом «ЕВРО 2012», длился от 3 сентября до 6 октября 2008 года. На протяжении этого времени все желающие имели возможность предложить собственную идею эмблемы «Львов — 2012», какая бы была пропитана духом Львова и в то же время содействовала бы развитию местного патриотизма, социальной интеграции и сплочению жителей города. В целом, на конкурс было подано свыше 200 работ 186 участников, среди которых были студенты высших учебных заведений и известны дизайнерские коллективы.

10 октября на заседании жюри, которое образовали известные художники Львова, дизайнеры, депутаты и должностные лица Львовского городского совета, по итогам рейтингового голосования было отобрано двенадцать наилучших работ, как уже представленные во втором этапе конкурса.

Работы полуфиналистов опубликованы на Интернет-страницах Львовского городского совета, а также представлены в Музее модерного искусства (ул. Валовая 18а). Отдать свой голос за потенциальную эмблему все желающие смогут на сайтах www.lviv.ua но www.city-adm.lviv.ua в рубрике «ЕВРО 2012».

Работа, которая наберет наибольшее число голосов по итогам голосования, получит три дополнительных балла к конкурсной оценке жюри в финальном голосовании. Состоянием на сегодня 07 октября за лучшую эмблему уже проголосовало около 650 лиц. После этого члены жюри подобьют итоги и определят окончательного победителя конкурса по разработку эмблемы «Львов – 2012».

Победитель конкурса получит 10 тыс. грн, которые и будут предоставлены ФПГ «Росан» с целью поддержки творчества жителей города, их привлечения к важным событиям, которые происходят в городе Львове, а также с целью промоції стремительного развития города, его инфраструктуры, оживления жизни города во всех сферах до 2012 года.

Общая акция награждения победителей конкурса и отмечания двенадцати лучших работ запланирована на последнюю неделю ноября. Также соорганизаторами конкурса департамента «ЕВРО 2012» Львовского городского совета и ФПГ «Росан» запланировано издание тематического календаря.