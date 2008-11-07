Гжегож Лято: позиция руководства ПФС и моя личная относительно Евро-2012 неизменная – «две страны, одна команда, общая победа»

Избранный 30 октября новый президент Польского футбольного союза Гжегож Лято прислал Федерации футбола Украины официальное письмо от имени ПФС, в котором подтвердил предыдущие договоренности относительно организации Евро-2012.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФФУ.

“Пять лет назад во Львове ФФУ и ПФС начали общую борьбу за право организовать чемпионат Европы, а с 18 апреля 2007 года наши государства ведут подготовку к этому празднику футбола, которая все лучше и лучше оценивается УЕФА. Мы начали работу вместе, и вместе дойдем до проведения Евро-2012 в Польше и в Украине”, отмечается в письме.

Особенное значение в общих мероприятиях и действиях, связанных с подготовкой к финальному турниру 2012 года, по словам Гжегожа Лято, будет уделено регулярным встречам руководителей федераций футбола двух стран и тематических групп при участии представителей УЕФА.

“Касательно толкования моих высказываний относительно Евро-2012, то я лично заявляю и прошу передать президенту ФФУ господину Григорию Суркису, что мои слова о «возможной смене партнера» были вырванные из контекста интервью и не отвечают ни моим намерениям, ни взглядам. Я еще раз заявляю, что позиция руководства польской федерации, как и личная точка зрения новоизбранного председателя ПФС, относительно ключевых вопросов организации Евро-2012 является неизменной и отображается в слогане «две страны, одна команда, общая перемога»”, подчёркивается в письме.

Вместе с этим Гжегош Лято сообщил, что его отношение “к некоторым известиям, распространяемым польскими, украинскими, а также иностранными СМИ, которые «мутят воду» в образцовых польско-украинских отношениях, является выразительно негативным”.

“Руководство Польского футбольного союза выражает готовность организовать в максимально сжатые сроки встречу с коллегами из ФФУ с целью обсуждения планов последующего сотрудничества наших федераций, в том числе подготовку к Евро-2012. Данную декларацию прошу считать открытым приглашениям”, говорится в письме президента Польского футбольного союза.

Он также выразил надежду, что плодотворное и эффективное сотрудничество ПФС и ФФУ будет продолжаться во всех совместно согласованных плоскостях.

Как сообщили в пресс-службе ФФУ, 2 ноября исполнительный директор, первый вице-президент ФФУ Александр БАНДУРКО направил новоизбранному президенту ПФС Гжегожу Лято поздравительное письмо в связи с его избранием руководителем польского футбола и обратился с просьбой разъяснить официальную позицию ПФС относительно сомнительных публикаций в СМИ, где произвольно и неоднозначно интерпретировались его слова относительно возможной замены Украины как страны-хозяина Евро-2012.