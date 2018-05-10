“Буря в стакане” или кризисные “80%” украинского Евро-2012 (послесловие)

Последние два дня октября и первые дни ноября ознаменовались не только приходом настоящей осени с морозными ночами и туманными утрами. Они запомнятся чрезвычайным интересом к теме проведения в Украине и Польше чемпионата Европы по футболу 2012 года.

При этом, тема ЧЕ-12 оказалась настолько актуальной, что зацепила сердца граждан обеих стран, начиная от самих высших государственных мужей и до обычных простых людей, которые видят этих “самых высших государственных” лишь в телевизоре.

Но повод никак не был связан с успехами или революционными сдвигами в подготовке чемпионата. Напротив, повод был неприятный. Однако произошло все быстро, как во время бури – резкое заострение ситуации, гром, молнии, острые высказывания, а затем такое же резкое уменьшение страстей и переход к штилю. Предлагаю обернуться назад и еще раз все проанализировать.

30 октября заместитель главы Национального агентства Украины по Евро-2012 Евгений Вилинский делает заявление о будто-бы приостановке работ на 80% объектов Евро-2012 и отставании нашей страны от графиков подготовки турнира. В этот же день в Польше избрали нового руководителя Федерации футбола Гжегожа Лято, который на вопрос относительно заявления Вилинского отреагировал достаточно оригинально, – мол, Польша точно будет готова, а если ее партнер нет, то она проведет турнир с Германией.

Реакции украинской власти долго ожидать не пришлось – на следующий же день Министерство по делам семьи, молодежи и спорта направило официальный запрос польским коллегам с просьбой растолковать слова Лято.

Главные ньюзмейкери скандальных новостей тоже поняли свои ошибки, наверное, бросив глазом на Интернет – вся “паутина” была забита их словами в разных интерпритациях и комментариями к ним. Потому уже утром 31 октября Евгений Семенович объяснял, что его не так поняли и “вырвали из контекста”, а Гжегож Лято опроверг свои слова, заметив, что его спровоцировала украинская журналистка. Но маховик был запущен и буря в стакане воды закрутилась - председатель Нацагентства по Евро-2012 Евгений Червоненко, защищая своего заместителя, также отметил, что того не так поняли и возмутился словами Г.Лято. Президент ФФУ Григорий Суркис в очередной раз назвал любые заявления о возможной замене Украины или Польши в качестве страны-хозяина Евро-2012 “инсинуациями западных СМИ с целью дискредитации обоих государств”. А при случае ФФУ еще и прошлась по своим “коллегам” с подготовки до турнира, заподозрив чиновников Нацагентства в “злоупотреблении должностным положением, которое потянуло за собой негативные для страны последствия”. Свое авторитетное слово сказали и вице-премьер-министр Украины Иван Васюник и, даже, президент Польши Лех КАЧИНСЬКИЙ.

3 ноября, с самого начала новой недели, информационное пространство было атаковано вторым эшелоном правительственной команды – в понедельник заместитель министра по делам семьи, молодежи и спорта Ростислав Карандеев, только что прибыв со Львова, сразу же поехал на встречу с журналистами. Впечатления от общения остались неоднозначные – почти полуторачасовой монолог, лейтмотив которого было следующим: “с Евро-2012 у нас все хорошо. Есть вопросы, но они решаются в рабочем порядке”. Нужно отметить, что это не далеко от истины – проблемы есть, но не критические (у кого их сейчас нет!). В целом мы двигаемся за графиками, согласованными с УЕФА.

На следующий день, во вторник 4 ноября, другое высокопоставленное должностное лицо, заместитель министра экономики Юрий Витренко немилосердно засыпал “гуманитариев” из масс-медиа цифрами – стоимость проектов, заданий, работ, расходы из разных источников финансирования, проценты и все в разбивке по годам и периодам подготовки. Эта встреча также засвидетельствовала, что финансовый кризис пока еще не влияет на подготовку к чемпионату Европы 2012 года – государство стабильно финансирует определенные правительственной программой проекты, а пик строительства гостиниц запланирован на 2011 год. До той поры, мол, кризис стихнет и инвестиционные средства потекут в нашу экономику.

В этот же день завершил успокаивать взбудораженную общественность Иван Куличенко, городской председатель Днепропетровска, после посещения которого, собственно, и поднялось столько шума. Он тоже проинформировал, что все работы проходят за графиком без серьезных задержек. Лишь пожаловался на то, что из Госбюджета не дали 50 млн. грн на реконструкцию городских дорог. Но и эту проблему город решил, потому что открытие “Арены Днепр” требовало новых підъездных дорог. Потому город и залез в долги, но новенький асфальт постелил.

Отвечая на все тот же вопрос о “80%” Иван Куличенко заметил, что не может говорить о всей Украине, потому что не имеет таких данных, однако подчеркнул, что “это точно не о Днепропетровске”.

Все, за три рабочих дня инцидент исчерпан, но неприятный осадок, как говорят, остался. Точнее, остались вопросы – эта громкая история имела хоть сколько серьезные основания появиться? Неужели мировой финансовый кризис так повлиял и у нас все так плохо? И кому вообще выгодно распространять подобные скандальные сообщения во всемирной сети без проверки их достоверности и установления подробностей?

Отвечая на первый вопрос, однозначно можно сказать, что слова Евгения Вилинского были действительно вырваны из контекста и его мысль перевернули “с ног на голову”. В разговоре с автором Евгений Семенович подчеркнул, что речь шла именно об инфраструктуре размещения, а поскольку все гостиницы к ЧЕ-12 строятся за средства инвесторов, в нынешней экономической ситуации большинство из них, вполне логично, чувствуют определенные трудности с финансированием. А относительно Днепропетровска, то у заместителя председателя Нацагентства есть сводная ведомость по работам на всех объектах Евро-2012 региона, в которой напротив большинства гостиниц стоит – “приостановлено”. Поэтому, вполне справедливо, что на конкретный момент проверки работы были действительно приостановлены.

Теперь о словах Гжегожа Лято. Мы не знаем, в какой обстановке он сделал такое непутевое заявление относительно Украины. Но если собрать вместе все сказанное по этому поводу в Украине и прибавить собственный опыт работы в СМИ, то складывается следующая картинка. Преисполненный эмоций после избрания руководителем польского футбола Гжегож Лято, наверное, находясь в состоянии эйфории, отвечал на все поставленные ему вопрос, не особенно обдумывая и взвешивая свои слова. Вероятнее всего, это были размышления в слух, что, впрочем, не снимает с него ответственности. А если еще коллега-журналист, почувствовав атмосферу подъема, поставил “должным образом” вопрос, а затем творчески “обработал” ответ – то мы и получили еще одно громкое заявление. В ответ на украинское.

Сейчас все закончилось, отношения выяснили, единство украинско-польской команды подтвердили. Можно спокойно работать дальше и свою энергию тратить на поиск возможностей продолжать работы в нынешних непростых экономических условиях.

Но из этой крайне неприятной истории нужно сделать выводы всем причастным к Евро-2012 и в Украине, и в Польше. Во-первых, нужно научиться максимально взвешенно относиться к любым тезисам относительно ЧЕ-12, и особенно не очень приятного содержания, прежде чем их озвучить. Это касается не только чиновников, но и тех, кто тиражирует их слова в информационном пространстве. Ведь не всегда спикер словами точно передает свою мысль, потому, на мой взгляд, прежде чем публиковать подобную “чрезвычайно сенсационную” новость не лишним было бы проверить ее или уточнить у того, кто ее озвучил. Ни в коем случае не призываю к какому-то проявлению цензуры, но нужно осознать, что скандал вокруг Евро-2012 отличается от громких политических “разоблачений” или сплетен вокруг жизни артистов.

Во-вторых, благодаря информационному всплеску, и страна, и заинтересованые лица за ее пределами узнали, что мировой экономический кризис не создал критически опасных препятствий для ЧЕ-12. Да, возникли дополнительные трудности, но они не влияют радикально. И это радует.

Еще одна, можно сказать, позитивная оценка – наблюдая сверхактивность украинских чиновников можно сделать вывод, что они осознали роль Евро-2012 для государства и ставят его выше личных или партийных интересов. По-видимому, чувствуют свою ответственность. Потому и ринулись со всех сторон успокаивать. А вот относительно адекватности нашей реакции, то нужно отметить, что Евгений Червоненко ни одного слова не сказал своему заместителю, по крайней мере публично, а возмутился лишь словами Лято. Почему – корпоративная этика, или что-то другое, неизвестно. А вот министр спорта Юрий Павленко был принципиальнее – Гжегож Лято неправ, но и по своим чиновникам сделаем выводы (не имел права Вилинский говорить так категорично!).

Относительно того, кому выгодно раздувать напряженность, однозначно ответить тяжело. Да и поиск потенциальных противников – дело неблагодарное. Лучше сказать, кому не выгодно – нам с Польшей и УЕФА.

Поэтому, бросив взглядом назад, давайте признаем – реального повода для скандала не было. Подготовка продолжается и в Украине, и в Польше. И там, и там есть проблемы, их решают, над ними работают. В конце концов, никто же не обещал спокойного, беспрепятственного процесса и мы знали, на что шли, вступая в борьбу за право стать хозяевами турнира 2012 года.

И еще один тезис - все, что касается чемпионата Европы, очень серьезно воспринимается руководством УЕФА. Возможно, мы, за последние четыре года, привыкли не воспринимать очень серьезно заявления отечественных политиков, это их вина, но с Платини и командой шутить нельзя. Цена – будущее государства. Простите за высокопарность, но это так – мы имеем уникальную возможность, один из тысячи шанс за четыре года хотя бы наполовину приблизить свою жизнь к современному европейскому уровню. Главное здесь не спорт, а другое – современные дороги, аэропорты, железные дороги, уровень и культура обслуживания и так далее. Потому что иначе, эволюционным путем, с нашими “тремя гетманами на два украинца” не хватит и века.

Кроме того, нужно помнить, что УЕФА не рассматривает каждую страну отдельно. Решение в Бордо – нет Украины, нет Польши, и наоборот. “Две страны – один турнир”, господа!

Поэтому предлагаю вспомнить слова президента ФФУ Григория Суркиса, который образно, но удачно сказал о Евро-2012 – “это очень деликатное растение, которое реагирует на любые смены климата, где его собираются не только вырастить, но и собрать плоды через четыре с небольшим года”.

А от себя хочу прибавить – давайте проявлять больше патриотизма и бдительность, не создавать проблем на ровном месте, они сами нас найдут. А Евро-2012 - это дело нашей страны, нашей чести и наше с вами будущее.

Андрей Мороз