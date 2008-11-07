Результаты матчей Кубка УЕФА
В группе "В" единоличный лидер
Завершился второй тур группового этапа Кубка УЕФА
Группа A
Манчестер Сити - Твенте 3:2 (Филлипс 2, Робиньо 57, Мварувари 62 - Элиа 17, Вилаерт 65)
Расинг - Шальке 1:1 (Чите 59 - Энгелаар 62)
Группа B
Металлист - Герта 0:0
Бенфика - Галатасарай 0:2 (Асик 52, Каран 69)
Группа C
Штутгарт - Партизан 2:0 (Гомес 76, 80)
Стандард - Севилья 1:0 (Мбокани 38)
Группа D
Спартак Москва - Удинезе 1:2 (Родригес 17 - Квальярелла 12, 60 пен.)
Тоттенхэм - Динамо Загреб 4:0 (Бент 30, 33, 70, Хаддлстон 59)
Группа E
Вольфсбург - Херенвен 5:1 (Дзеко 34, 60, Графите 39, Мисимович 53, Кржиновек 71 - Вяйрунен 31)
Милан - Брага 1:0 (Роналдиньо 90)
Группа F
Славия - Астон Вилла 0:1 (Керью 26)
Аякс - Жилина 1:0 (Суарес 41)
Группа G
Сент-Этьенн - Русенборг 3:0 (Илан 58, Мачадо 63, Мирайас 76)
Валенсия - Копенгаген 1:1 (Морьентес 61 - Сантин 84)
Группа H
Лех - Нанси 2:2 (Пешко 5, Стилич 21 - Нтсаи 8, Зерка 81)
Фейенорд - ЦСКА Москва 1:3 (Бронкхорст 29 - Березуцкий 13, Лав 40, 81)