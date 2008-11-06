Милевский: мы очень хотели победить

Стадион Динамо игроки обеих команд покидали заполночь. Из раздевалок футболисты выходили с разными настроениями. Поникшие динамовцы с печальными глазами неспешно шли к клубному автобусу.

"Могу сказать, что мы здорово играли даже при счете 1:1, - говорит автор единственного гола в составе киевлян Артем Милевский. - В частности, у Вукоевича был момент, когда он попал в штангу".

"Возможно, в том эпизоде, когда мы пропускали второй гол, следовало фолить на нападающем соперника. Но получилось, что получилось. Сказалась наша старая болезнь – мы снова пропустили на последних минутах и потеряли очень нужные очки".

"Была ли это лучшая игра? Мы проиграли, значит, не лучшую. Мы действительно очень хотели победить. Нас пришло поддержать огромное количество болельщиков. Большое им спасибо за это".

"Нам следовало лучше бороться в эпизодах, когда пропускали голы. Но это футбол. Теперь нужно хорошо работать, ведь у нас еще есть две игры – против Арсенала на выезде и с Фенербахче в Киеве. В них мы должны показать хороший результат и рассчитывать на осечку португальцев", - говорит Папе Диакате.

"Игра команды мне понравилась, но если мы допускаем ошибку в Лиге чемпионов, она быстро превращается в пропущенный гол. Сегодня мы допустили слишком много оплошностей, поэтому пропустили два мяча. Теперь нужно постараться подняться в турнирной таблице".

Football.ua