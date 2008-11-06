Украина сыграет с Англией в Днепропетровске

Отборочный матч ЧМ-2010 Украина – Англия состоится 10 октября будущего года на недавно построенной «Днепр-Арене», сообщил на вчерашней пресс-конференции председатель Федерации футбола Днепропетровской области Андрей Павелко.

Также журналистов проинформировали, что около двух недель назад делегация из Норвегии посетила Днепропетровск, где, напомним, 19 ноября пройдет контрольный поединок команды Алексея Михайличенко со сборной этой страны, и осталась очень довольна предложенными условиями.

«Наши гости высоко оценили город, отель, особенно им понравилась набережная. Они даже изъявили желание приехать в Днепропетровск не за сутки, а за двое до матча, чтобы игроки смогли не только потренироваться, но и осмотреть город», – сказал Павелко.

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