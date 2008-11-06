На строительство Национального стадиона в Польше есть 5 претендентов

5 компаний предварительно заявили о намерении принять участие в тендере на строительство Национального стадиона Польши в Варшаве.

Об этом сообщает компания PL2012, которая занимается подготовкой проведения в Польше финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года, со ссылкой на РАР.

Заявки на участие в тендере, объявленного в конце октября, необходимо подать до 27 ноября.

Пресс-секретарь Национального центра спорта Марчин ХАДАЙ заявил, что не может огласить названия компаний, которые хотят принимать участие в тендере, но отметил большую заинтересованность. «Можно говорить о 5 фирмах», - сказал он.

Тендер состоится в 2 этапа. Претенденты должны заплатить залог в размере около 5,5 млн. долларов, подтвердить возможность получения кредита на почти 45 млн. долларов и доказать, что имеют опыт сооружения крытых стадионов на по меньшей мере 30 тысяч мест.

В январе фирмы, которые пройдут первый этап, подадут свои финансовые предложения.

Главным критерием при выборе претендента для комиссии станет собственно цена строительства. По предварительным оценкам, стоимость сооружения стадиона может составлять около 445 млн. долларов.

Победителя тендера планируют объявить в конце марта - начале апреля следующего года, после чего сразу начнется второй этап строительства стадиона.

Национальный стадион Польши на 55 тысяч мест должен быть введенный в эксплуатацию летом 2011 года.

Как сообщал УНИАН, Национальный стадион Польши планируется соорудить на месте старого Стадиона Десятилетия (построенного в 1954 году), который в последние годы был одним из самых известных дешевых рынков Польши.

На данном этапе специалисты демонтируют конструкции старого стадиона. Подготовительный этап планируется завершить до 13 апреля 2009 года.