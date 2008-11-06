Минтранс предлагает строить Львовский аэропорт по частям

Министерство транспорта и связи Украины разработало проект постановления Кабинета Министров "О создании условий для своевременной реконструкции аэродрома государственного предприятия "Международный аэропорт "Львов" в рамках подготовки и проведения финальной части чемпионата Европы 2012 из футбола".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минтранса, проектом предлагается предоставить аэропорту "Львов" право выделять автономные разделы из общего проекта реконструкции аэродрома.

К этим разделам принадлежат, в частности, строительство гидротехнических сооружений и выполнения земельных работ из планирования летного поля. Также руководство аэропорта сможет согласовать отмеченные разделы с органами местного самоуправления, получить разрешение на строительные работы и проводить их параллельно с разработкой и утверждением проекта в целом.

В случае утверждения проекта постановления правительством, Международный аэропорт "Львов" будет осуществлять закупку услуг по строительству гидротехнических сооружений и выполнения земельных работ из планирования летного поля у одного участника без согласования с Министерством экономики, при условии, что подрядчик имеет опыт работы из строительства взлетно-посадочных полос аэродромов.

Такие мероприятия, убежденные в Минтрансе, будут способствовать оперативнішому проведению работ с реконструкции аэродрома Львовского аэропорта до Евро-2012.

Сейчас проект постановления находится на согласовании в Министерстве экономики и Министерстве финансов Украины.