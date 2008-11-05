Львов объявил конкурс на инвестора и генподрядчика стадиона

Конкурсная комиссия по предоставлению права на застройку территорий для проведения финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года во Львове поручила управлению капитального строительства заключить соглашение на начало строительства стадиона в пределах выделенных в городском бюджете средств.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского горсовета, одновременно город объявит конкурс на выбор інвестора/генерального подрядчика на застройку территории, которая будет включать у себя и строительство стадиона.

”Это компромиссное решение. Мы начинаем строительство за средства, которые предусмотрены в бюджете постановлением сессии от 4-го августа этого года и параллельно проведем конкурс на выбор инвестора и генерального подрядчика”, - сказал глава конкурсной комиссии, первый заместитель городского председателя Львова Олег СИНЮТКА.

При условии успешного конкурса, надеется он, функции из финансирования и строительства стадиона переберет на себя инвестор. “Конечно, мы заинтересованы, чтобы финансирование этого проекта перешло к инвестору, но если его не найдется, город и в дальнейшем будет финансировать этот проект”, - заявил первый заместитель мэра.

Он прибавил, что деньги для этих целей предусмотрены в бюджете на 2009 и на 2010 годы. “Город гарантировал УЕФА соблюдения сроков из строительства стадиона и будет держать слово”, - подчеркнул О.СИНЮТКА.

Что касается выбора подрядчика, с каким УКС города заключит соглашение на выполнение начальных работ из строительства стадиона, то, по словам О.СИНЮТКИ, УКС города уже получило соответствующее поручение.