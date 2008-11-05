Луческу объяснил в чем разница между 1:0 и 0:1

Главный тренер донецкого «Шахтера» Мирча Луческу прокомментировал вчерашний проигрыш горняков в матче Лиги чемпионов против «Спортинга»:

"Мое мнение — сегодня была ровная игра. Все решала чья-то ошибка, то ли с одной, то ли с другой стороны. Получилось то же самое, что и в Донецке: «Спортинг» использовал нашу оплошность. А разница между 1:0 и 0:1 — это везение или ошибка.

Я ждал большего от нашей команды, особенно в атакующих действиях. Не нашли лучших вариантов, чем прострелы с флангов, хотя они имелись. В итоге, было достаточно совершить одну ошибку в центральной зоне обороны, и ее сразу же использовали наши противники.

Хочу сказать, что «Спортинг» — команда более опытная. Мы, видимо, должны учиться, в особенности у Дерлея и Лиедсона, которые полностью отдавались, как в первой, так и во второй игре. Что касается организации игры, то мы не дали сопернику ничего создать в первом тайме. Во второй половине встречи мы, естественно, стали рисковать, чуть-чуть вскрылись и у соперника появились моменты", цитирует тренера пресс-служба ФК «Шахтер».

Тренер сообщил о целях и задачах на будущее:

"Сейчас остается только обыгрывать дома «Базель» и бороться за путевку в Кубок УЕФА. Надеемся, что мы не станем допускать ошибки в обороне. Игроки такого уровня, как Дима Чигринский, не имеют права давать так легко себя обыграть."