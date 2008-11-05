Правительство одобрило концепцию БДД на 2009-2012 гг.

Кабинет министров Украины утвердил концепцию Государственной целевой программы повышения уровня безопасности дорожного движения на 2009-2012 годы.

Текст соответствующего распоряжения (от 30 октября 2008 г. №1384-р) размещен на сайте правительства.

Заказчиками программы определены Министерство внутренних дел и Минтранссвязи, которым поручено в 3-меячный срок подать в Кабмин проект Государственной целевой программы по повышению безопасности дорожного движения на 2009-2012 гг.

Как отмечается в концепции, на протяжении последних пяти лет в Украине заострилась проблема безопасности дорожного движения. За упомянутый период зарегистрировано 247,7 тыс. дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в которых погибло 38 тыс. 478 и травмировано 295 тыс. 953 лица. В 2007 году зарегистрировано 62,9 тыс. ДТП, в которых погибло 9 тыс. 481 и получило травмы 77 тыс. 893 лица. При этом уровень аварийности и количество пострадавших в Украине значительно превышают соответствующие показатели большинства стран мира, в частности в Швейцарии на 1 млн. жителей количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях составляет 49 лиц, Германии - 62, в Украине - 164 лица.

Согласно документу, в результате отсутствия надлежащего финансирования Госпрограммы обеспечения безопасности движения на автодорогах, улицах и железнодорожных переездах на 2003-2007 гг. (распоряжение Кабинета министров Украины от 29 января 2003 г. №56), не удалось достичь позитивных результатов по повышению уровня безопасности дорожного движения.

Основной целью новой Госпрограммы является снижение уровня аварийности и тяжести последствий ДТП, усовершенствование системы государственного управления безопасностью дорожного движения.

Решение проблемы будет осуществляться путем усовершенствования законодательства в сфере безопасности дорожного движения, в частности административного; упорядочения системы подготовки участников дорожного движения всех категорий; повышения эффективности профилактической работы, направленной на предотвращение дорожно-транспортного травматизма, и уровня правосознания участников дорожного движения; улучшения эксплуатационных показателей автомобильных дорог и улиц; усовершенствования системы организации движения транспортных средств и пешеходов в городах; приведения системы осуществления контроля за техническим состоянием транспортных средств в соответствие с требованиями международных договоров Украины и европейскими нормами и стандартами в сфере безопасности дорожного движения.

Контроль за выполнением мероприятий Программы осуществляется МВД и Минтранссвязи. Финансирование Программы планируется осуществлять за счет средств, предусмотренных в государственном и местных бюджетах.