Марадона возглавил сборную Аргентины

Главным тренером сборной Аргентины назначен легендарный Диего МАРАДОНА. В новой роли он дебютирует через две недели в Глазго (Шотландия), где 2 июня 1979 года в матче против Шотландии провел свой первый гол за национальную команду.

Футбольная ассоциация Аргентины подтвердила назначение 48-летней легенды вчера, 4 ноября.

В 1986 году Марадона, будучи капитаном сборной, привел ее к победе на чемпионате мира. Последний, 91-й матч в футболке национальной команды он провел в 1994 году.

Помогать Марадоне будет Карлос Билардо, возглавлявший сборную на мировом форуме в Мексике в 1986-м. Они заменят Альфио Базиле, при котором южноамериканцы в октябре уступили Чили и занимают лишь третье место в отборочном цикле чемпионата мира-2010.

Марадона выступал в Европе более десяти лет, за которые помог "Наполи" победить в Кубке УЕФА-1989, а также выступал за "Севилью" и "Барселону". Небольшой тренерский опыт он приобрел в середине 1990-х, когда возглавлял "Мандю-де-Коррьентес" и "Расинг-де-Авелланеда".

"Мы должны приступить к работе как можно скорее, - отметил Марадона перед намеченным на 19 ноября матчем в Шотландии. - Мы отправимся туда с лучшими футболистами, которые у нас только есть. В свое время я там забил гол, когда нас возглавлял [Сезар Луис] Менотти”.

Исполнительный директор Футбольной ассоциации Шотландии Гордон Смит рад встретиться с Аргентиной в момент, когда ее возглавил новый тренер. "Аргентина - большое имя в мировом футболе, а Марадона добавил к этому блюду дополнительные специи", - сказал он.

Шотландия занимает второе место в 9-й отборочной группе чемпионата мира-2010, набрав в трех матчах четыре очка.

uefa.com