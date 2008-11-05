Результаты матчей Лиги Чемпионов

Завершились матчи четвертого тура группового раунда Лиги Чемпионов УЕФА в группах A-D

Группа A

Клуж - Бордо 1:2 (Дани 9 - Гуркуфф 6, Вендель 38)

Рома - Челси 3:1 (Пануччи 34, Вукинич 48, 58 - Терри 75)

У Челси - 7 очков, у Ромы и Бордо - по 6, у Клужа - 4.

Группа B

Анортосис - Интер 3:3 (Бардон 31, Панаги 45, Фрусис 50 - Балотелли 13, Матерацци 44, Круз 80)

Вердер - Панатинаикос 0:3 (Манциос 58, Карагунис 70, Циолис 83)

У Интера - 8 очков, у Анортосиса - 5, у Панатинаикоса - 4, у Вердера - 3

Группа C

Барселона - Базель 1:1 (Месси 62 - Дердийок 82)

Спортинг - Шахтер 1:0 (Дерлей 72)

У Барселоны 10 очков, у Спортинга - 9, у Шахтера - 3, у Базеля - 1.

Группа D

Ливерпуль - Атлетико 1:1 (Джеррард 90 пен. - Родригес 37)

Марсель - ПСВ 3:0 (Коне 30, Ньянг 63, 71)

У Атлетико и Ливерпуля - по 8 очков, у ПСВ и Марселя - по 3.

Напомним, что сегодня играют (в скобках набранные очки):

E. Ольборг (1) - Вильярреал (7), Селтик (1) - МЮ (7)

F. Лион (5) - Стяуа (1), Фиорентина (2) - Бавария (7)

G. Динамо (5) - Порту (3), Арсенал (7) - Фенербахче (1)

H. БАТЭ (2) - Зенит (1), Реал (6) - Ювентус (7)