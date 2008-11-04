Сегодня ”Шахтер” сыграет со ”Спортингом”

Сегодня состоятся матчи четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. В одном из них донецкий "Шахтер" на выезде сыграет с португальским "Спортингом".

Две недели назад португальцы обыграли "горняков" в Донецке с минимальным счетом, и повторная победа уже на родном "Жозе Алваладе" может обеспечить им место в плей-офф. "У нас есть четкая задача - набрать необходимое количество очков и фактически застолбить за собой место в 1/8 финала, - заявил тренер "Спортинга" Паулу БЕНТУ. - Мы верим в себя, а когда команда вроде нашей играет в родных стенах при потрясающей атмосфере, то, конечно, наши шансы на победу возрастают. Этот успех пошел бы на пользу всем: клубу, игрокам и тренеру".

Не теряет надежд впервые преодолеть барьер группового этапа и "Шахтер", хотя поражение в Донецке заметно осложнило задачу для чемпиона Украины. Чтобы вновь вступить в спор за путевку в весеннюю фазу турнира команде Мирчи Луческу необходимо выигрывать в Лиссабоне.

"Спортинг" - хорошо организованная команда, в особенности в обороне, - сказал румынский специалист. - Естественно, после победы в Донецке "Спортинг" имеет преимущество и может позволить себе контролировать игру. Соперника удовлетворит ничейный результат, а "Шахтер" устроит только победа".

Стоит отметить, что у обеих команд перед сегодняшним матчем нет кадровых проблем и все сильнейшие игроки готовы помочь своей команде.

Обслуживать игру доверено люксембургской бригаде арбитров во главе с Аленом Хамером. Помогать на линиях ему будут Франсис Крело и Кристиан Холтген. Четвертый рефери - Альбер Туссен. Делегат УЕФА - Ален Куртуа (Бельгия), судейский наблюдатель - Питер Джонс (Англия).

Матч начнется в 21.45 по киевскому времени.

РБК