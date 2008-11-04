В Киеве к Евро-2012 построят две электроподстанции

С целью обеспечения объектов Евро-2012 стабильным энергоснабжением, Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ подписал распоряжение о строительстве двух электроподстанций.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КМДА со ссылкой на первого заместителя городского председателя Анатолия ГОЛУБЧЕНКО.

А.ГОЛУБЧЕНКО, в частности, отметил, что подготовка столицы к футбольному чемпионату Европы – очень мощный и масштабный проект и это не только развитие гостиничной, транспортной, медицинской инфраструктур, сферы безопасности и культуры Киева.

“Чтобы обеспечить надлежащий уровень проведения финальной части чемпионата Евро-2012, городу необходим и более мощный энергетический комплекс. Именно поэтому городской председатель подписал распоряжение о строительстве новых электроподстанций напряжением 110/10 кВ», – поинформировал первый заместитель мэра.

Согласно распоряжению, проектирование и строительство «Европейской» и «Олимпийской» электроподстанций планируется начать в текущем году. Заказчиком строительства определено Главное управление капитального строительства города Киева.

Строительство электроподстанций включено в Программу социально-экономического и культурного развития Киева в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины «Об утверждении целевой программы Евро-2012».

Стоимость проектирования и строительства «Европейской» и «Олимпийской» электроподстанций составляет 201 млн. 600 тыс. грн. и 170 млн. грн. соответственно.