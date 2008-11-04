На «Донбасс Арене» устраивают дренаж и монтируют лифты

Работы по устройству футбольного поля на «Донбасс Арене» выходят на финишную прямую. На данный момент происходит монтаж системы дренажа, которая одновременно будет и частью подпочвенной системы аэрации.

Таким образом, дренажная система будет выполнять сразу две функции: выводить излишки воды с поверхности футбольного поля за пределы стадиона и в то же время нагнетать и распределять воздух в корневую зону травяного газона, тем самым улучшая ее снабжение кислородом и одновременно препятствуя излишнему уплотнению почвы.

Одновременно с укладкой поля ведутся работы по благоустройству вокруг стадиона. На сегодняшний день уже практически закончены подготовительные работы по устройству северного паркинга, рассчитанного почти на 500 автомобилей. Полным ходом продолжаются работы по монтажу фасадных жалюзи, фасадного остекления центральных входов в Стадион и стеклянных панелей на южной части кровли.

Кроме этого на стадионе начался монтаж лифтов - закупили исключительно финскую технику «KONE». В общей сложности на «Донбасс Арене» будут установлены 20 лифтов грузоподъемностью 1800-2000 килограммов каждый.

Использоваться они будут, прежде всего, для сервисных функций: связь с кухней, мобильное передвижение обслуживающего персонала, вертикальная транспортировка продуктов и т. д. Кроме того, воспользоваться лифтами смогут посетители фитнес-центра и журналисты, сотрудники офисных помещений ФК «Шахтер».

Из числа зрителей в течение матча лифтами смогут пользоваться держатели корпоративных лож и обладатели сезонных абонементов. Для других категорий зрителей лифты не предусмотрены, прежде всего по причине их ограниченной пропускной способности и из соображений безопасности.

Пресс-служба стадиона «Донбасс Арена»