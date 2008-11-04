7 ноября Днепропетровск ожидает решения Кабмина по аэропорту

Власти Днепропетровская ожидают, что в пятницу, 7 ноября, правительство окончательно решит вопрос реконструкции городского аэропорта к Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции Днепропетровский городской председатель Иван КУЛИЧЕНКО.

Мэр отметил, что аэропорт является объектом, в подготовке которого к Евро-2012 наблюдается отставание, хотя и не кризисное, однако вопрос его реконструкции пока не решен.

“Аэропорт является государственной собственностью, но раньше были созданы условия для передачи его компании “Днепр Авиа”. Уже 5 лет идут судебные процессы, а решения суда нет”, - сказал И.КУЛИЧЕНКО.

Он также сообщил, что городской, областной властью и Министерством транспорта и связи Украины подписан меморандум с “Днепр Авиа” под гарантии одного из крупных банков, что компания выкупит этот аэропорт у государства по рыночной цене и вложит в его реконструкцию 1 млрд. 200 млн. грн. Но этот меморандум, отметил городской председатель, также еще не выполнен.

"В пятницу должно пройти совещание в правительстве Украины, где окончательно должен решиться вопрос: будет ли государство вести реконструкцию аэропорта и всего аэровокзального комплекса или инвестор”, - сообщил И.КУЛИЧЕНКО.

Особое внимание к этому объекту, отметил мэр, потому что по всем направлениям подготовки к чемпионату Европы по футболу 2012 года городские власти сотрудничают с областной и центральной и могут влиять на процесс.

“Но в вопросе аэропорта влияние городской власти вообще очень маленькое – ни деньгами, ни организационно мы сегодня на эту тему не работаем”, - отметил И.КУЛИЧЕНКО.