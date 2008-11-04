Украина на год отстает в реконструкции городских дорог к Евро-2012

На сегодняшний день Украина на один год отстает от выполнения Государственной программы реконструкции и строительства городских дорог к Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня на пресс-конференции председатель Ассоциации городов и общин Украины, Днепропетровский городской председатель Иван КУЛИЧЕНКО.

«К сожалению, сейчас есть отставание в части финансирования реконструкции дорог (к Евро-2012 - УНИАН), которое должно было проводиться через Министерство финансов Украины централизованными капитальными вложениями в размере 250 млн. грн. Ни один из пяти городов (Киев не входит) не получил ни копейки”, - сказал И.КУЛИЧЕНКО. Он добавил, что как председатель Ассоциации городов и общин владеет информацией по каждому городу.

Причиной того, что города-хозяева чемпионата не получили по 50 млн. грн. из бюджета, мэр Днепропетровска считает политический кризис в государстве, потому что проекты законов, которые позволили бы разблокировать поступление средств, находятся в Верховной Раде, но парламент их не рассматривает.

И.КУЛИЧЕНКО отметил, что ситуация с финансированием городских дорог является большим недостатком по Украине в целом, поскольку вся документация уже готова, проектные соглашения с подрядными организациями подписаны, но финансирование не состоялось.

«Если говорить коротко, на сегодня города Украины на один год отстали от Государственной программы финансирования реконструкции и строительства дорог внутри городов”, - сказал И.КУЛИЧЕНКО, добавив, что не анализирует ситуацию с междугородными дорогами, строительство которых - не в компетенции городов.

Относительно Днепропетровска, то его городской председатель сообщил, что ремонт городских дорог, связанный со строительством стадиона к Евро-2012, выполнен, потому что при открытии “Днепр Арены” нужно было обеспечить дороги. Однако сейчас, заметил он, город задолжал средства подрядным организациям, и еще до конца года будет с ними рассчитываться.