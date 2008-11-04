Подготовка к Евро-2012 обойдется Украине в 160 млрд. грн.

Кабинет министров 16 октября утвердил изменения к Государственной целевой программе по подготовке к Евро-2012, которыми предусмотрено финансирование всех подготовительных работ на уровне 160 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра экономики Юрий ВИТРЕНКО сегодня во время пресс-конференции «Программно-плановое обеспечение подготовки к Евро-2012».

По его словам, в общем объеме расходы из госбюджета будут составлять 27,5 млрд. грн. (17,3%), из местных бюджетов - 22,9 млрд. грн. (14,3%) и 109,5 млрд. грн. (68,4%) - средства инвесторов.

В частности, на 2009 год предусмотрено в целом 36 млрд. 250 млн. грн., из которых около 13 млрд. - средства бюджетов всех уровней.

Что касается использования денег по годам, Ю.ВИТРЕНКО отметил, что в период с 2008 по 2010 год будут активно строиться объекты, которые финансируются из государственного и местных бюджетов, – это объекты спортивной и транспортной инфраструктуры, подготовка городов, оборудование погранично-таможенных переходов и организация безопасности. В то же время, пик использования средств инвесторов должен произойти в 2011 году, на который запланировано активное строительство объектов размещения – гостиниц.

В целом же, по словам заместителя министра, программой предусмотрено выполнение 21 задания, на каждое из которых определены сроки готовности и объемы финансирования. К реализации определенных программой положений привлекаются 17 министерств (из 24 – УНИАН), 6 крупнейших городов Украины, а также все источники финансирования – бюджеты всех уровней, инвестиционные средства, кредитные ресурсы и тому подобное.

Ю.ВИТРЕНКО также отметил, что на основе госпрограммы во всех министерствах и принимающих городах разработаны собственные программы, детализированные по этапам и очередям выполнения работ. Он также добавил, что программа рассчитана до 2012 года, но ежегодно будет уточняться на основе достигнутых результатов.

В то же время Ю.ВИТРЕНКО обратил внимание, что вся информация об объемах финансирования подготовки к Евро-2012 находится в Министерстве финансов.

«Ответственность за все конкретные объемы подготовки по каждому объекту есть в Министерстве экономики», - подчеркнул заместитель министра экономики, добавив, что такие сведения всегда можно получить.