Криль считает, что Евро-2012 - тоже антикризисная мера

Народный депутат, лидер "Единого Центра" Игорь КРИЛЬ заявляет, что правительство совместно с Национальным агентством по вопросам подготовки к Евро-2012 должно безотлагательно подать на рассмотрение Верховной Рады пакет законопроектов, связанных с проведением футбольного чемпионата в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе "Единого Центра», об этом он сказал, комментируя информацию о проблемах с подготовкой к чемпионату в условиях мирового финансового кризиса.

И.КРИЛЬ отметил, что Евро-2012 не следует рассматривать отдельно от антикризисных мероприятий. «В условиях кризиса Евро-2012 – это не дополнительные расходы из бюджета, а поддержка отраслей экономики, пострадавших от кризиса. В частности, строительной отрасли, на которой «завязаны» металлурги и производители стройматериалов. Кроме того, это возможность создать новые рабочие места и тем самым уменьшить угрозу безработицы», - сказал председатель "Единого Центра".

И.КРИЛЬ считает, что в парламент должны поступить не только сами законопроекты, но и детальные приложения к ним. «В них должны быть указаны основные строящиеся объекты, источники финансирования строительства и лица, ответственные за своевременную сдачу объектов в эксплуатацию», - отметил народный депутат.

Как сообщал УНИАН, 3 ноября председатель Национального агентства по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу Евгений ЧЕРВОНЕНКО направил правительству предложения по защите Евро-2012 от мирового финансового кризиса.