Червоненко направил правительству предложения по защите Евро-2012 от финкризиса

Председатель Национального агентства по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу Евгений ЧЕРВОНЕНКО направил правительству предложения по защите Евро-2012 от мирового финансового кризиса. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Нацагентства.

В частности, Национальное агентство по вопросам подготовки к Евро-2012 проанализировало ситуацию с подготовкой к чемпионату в условиях мирового финансового кризиса. В результате анализа были разработаны и направлены в Кабинет Министров Украины предложения относительно первоочередных шагов правительства по активизации подготовительного процесса в нынешней экономической ситуации.

В частности, Нацагентство отмечает, что в последнее время наблюдается существенное замедление строительства объектов Евро-2012, особенно объектов гостиничной инфраструктуры. Это вызвано рядом причин, основными из которых являются ограниченность источников финансирования и несовершенство разрешительных процедур. Владельцы проектов отмечают, что коммерческие банки практически не выдают кредиты под строительство. Приостановлено даже финансирование в рамках предыдущих согласованных кредитных линий. Представители банков, в свою очередь, констатируют, что кредитование больших объектов строительства, скорее всего, не будет входить в приоритетные направления деятельности банков еще на протяжении года. При этом следует отметить, что потеря 2009 года является критической для проекта Евро-2012. Привлечение частных инвестиций для финансирования этих объектов также является проблематичным, поскольку представители инвестиционных компаний существенно повысили базовый уровень доходности проектов, под какие они готовы выделять средства.

Потому, отмечает Е.ЧЕРВОНЕНКО, государство должно принять срочные меры для стимулирования кредитной активности банков в направлении финансирования объектов Евро. Для этого государство должно использовать все рычаги, в том числе средства, полученные в рамках кредита МВФ.

Важным фактором сдерживания инвестиционной активности является долгая и усложненная процедура получения разрешений на строительство, отмечают в Нацагентстве. Время, которое тратится на получение разрешений, существенно отдаляет срок введения объектов в эксплуатацию и, соответственно, уменьшает их доходность. Для надлежащего оформления земли владельцам необходимо проходить процедуру покупки земли на аукционе, что приводит к еще большим задержкам в реализации проекта и к росту рисков. Инвесторы отмечают, что долгая процедура получения разрешений приводит к тому, что объекты не успевают сдавать к окончанию срока аренды земельного участка под строительство.

В связи со всем вышеупомянутым Нацагентство предлагает:

Срочно ввести систему облегченного получения разрешений для объектов, включенных в Государственную целевую программу Евро-2012.

Упразднить обязательную процедуру аукционной продажи земли в том случае, когда земельный участок находился в аренде под строительство объекта Евро-2012, и срок договора аренды окончился.

При принятии решения о предоставлении финансовой поддержки банкам в форме рекапитализации, принимать во внимание необходимость первоочередного предоставления кредитных ресурсов под объекты Евро-2012.

При этом необходимо предусмотреть заключение соглашений с владельцами проектов Евро, в соответствии с которыми государство обеспечивает стабильное предоставление банком кредитных ресурсов для реализации согласованных проектов, а владелец проекта несет финансовую/имущечственную ответственность за своевременное выполнение плана подготовки объекта к чемпионату, отмечает Национальное агентство по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу.